Les consultes al servei Fem-ho Fàcil es multipliquen per cinc al Bages en només mig any

Les consultes al servei Fem-ho Fàcil de la Diputació de Barcelona s'han multiplicat per cinc al Bages durant el primer semestre del 2026 en comparació amb el conjunt de l'any passat. Segons les dades facilitades per la institució supramunicipal, entre gener i juny s'han registrat 353 consultes a la comarca, un creixement que atribueix a les actuacions impulsades conjuntament amb el Consell Comarcal del Bages per donar més visibilitat al servei.
Un creixement sostingut del servei
L'evolució dels darrers anys mostra una implantació progressiva d'aquest canal d'atenció. Si el 2024 el servei només havia rebut dues consultes al Bages, durant el primer semestre del 2026 ja n'ha registrat 353, una xifra que supera àmpliament la de tot l'any 2025.
La Diputació explica que aquest increment respon a una estratègia per facilitar l'accés al servei des dels espais digitals amb més demanda ciutadana. En aquest sentit, s'ha reforçat la seva presència al web i s'ha vinculat especialment als tràmits relacionats amb els ajuts de menjador escolar, el transport escolar i les subvencions per al lloguer, amb l'objectiu que els usuaris identifiquin més fàcilment els canals de suport disponibles.
Suport per fer tràmits amb l'administració
Fem-ho Fàcil és un servei de la Diputació de Barcelona destinat a ajudar la ciutadania a fer tràmits electrònics, consultar informació pública a través del Portal de Transparència i presentar sol·licituds d'accés a la informació pública.
L'atenció es presta per telèfon, correu electrònic, WhatsApp, formulari web i videoatenció assistida en diversos idiomes. El servei també incorpora recursos específics per facilitar l'atenció a persones amb discapacitat visual o auditiva.
Segons la Diputació, aquesta eina contribueix a reduir la bretxa digital i facilita l'accés als serveis públics, especialment entre les persones amb més dificultats per relacionar-se amb l'administració per via electrònica.