Tres joves del Bages marxaran al Brasil i França amb els intercanvis de Rotary Club

El Rotary Club de Manresa-Bages ha presentat els tres joves de la comarca que el curs vinent participaran en el programa d'intercanvis internacionals de Rotary. Dos d'ells faran l'estada al Brasil i una tercera estudiant la farà a França, en una experiència que combina formació acadèmica, immersió cultural i convivència amb famílies d'acollida.
Tres estudiants del Bages iniciaran una estada internacional
El Rotary Club de Manresa-Bages va celebrar aquest dimecres un acte per presentar els joves que participaran el proper curs en el programa d'intercanvis internacionals de Rotary, una de les iniciatives més consolidades de l'organització a escala mundial.
En aquesta edició, tres estudiants de la comarca viuran durant un any en un altre país. L'Arlet i l'Oriol faran l'intercanvi al Brasil, mentre que la Júlia cursarà l'estada a França. Durant la presentació, els tres van compartir les expectatives i la il·lusió amb què afronten una experiència que els permetrà integrar-se en un nou sistema educatiu i conviure amb famílies d'acollida.
Experiències compartides per antics participants
L'acte també va comptar amb la participació de la Robin, una estudiant australiana que actualment està fent el seu any d'intercanvi a Catalunya i resideix a Navàs. El seu testimoni va permetre als futurs participants conèixer de primera mà com es desenvolupa aquesta experiència i els aprenentatges personals que comporta.
A més, també hi van assistir l'Abril i el Marc, que havien participat en edicions anteriors del programa. Tots dos van recordar les vivències i el creixement personal que els va aportar l'estada a l'estranger i van compartir-les amb els nous participants.
Un programa per fomentar la convivència entre cultures
El programa d'intercanvis juvenils de Rotary ofereix cada any a milers de joves d'entre 15 i 19 anys l'oportunitat d'estudiar en un altre país, millorar les competències lingüístiques i conèixer noves cultures a través de la convivència diària amb famílies d'acollida.
Des del Rotary Club de Manresa-Bages es va destacar el valor educatiu i humà d'aquesta iniciativa, tant per als estudiants que marxen com per a les famílies i comunitats que els reben, ja que contribueix a reforçar la comprensió entre cultures i a crear vincles internacionals.
L'acte va finalitzar amb un desig de sort als tres estudiants que iniciaran aquesta nova etapa els pròxims mesos i amb un reconeixement a la tasca de les famílies, els voluntaris i els membres de Rotary que fan possible el desenvolupament del programa any rere any.