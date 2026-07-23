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Manresa adapta la senyalització a l'entorn del carrer Guimerà per millorar la mobilitat urbana

Societat

Els treballs inclouen l'ajust de passos de vianants, la reorganització de l'aparcament i les àrees de recollida de residus

  • Operaris pintant la senyalització horitzontal a la muralla de Sant Domènec -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de juliol de 2026 a les 13:55

L'Ajuntament de Manresa està executant aquest dijous diverses actuacions de senyalització horitzontal a l'entorn del carrer Guimerà amb l'objectiu de facilitar la circulació de vehicles i vianants, adaptar els passos de vianants als nous rebaixos i reorganitzar espais d'aparcament i de serveis.

Actuacions a les Muralles i a la carretera de Vic

Les actuacions es duen a terme durant el dia i també durant la nit en diferents punts de l'àrea central de la ciutat, especialment a les Muralles de Sant Domènec i del Carme, en el tram comprès entre el passeig Pere III i la carretera de Vic, així com a la mateixa carretera de Vic, a l'altura del carrer del Sol.

Els treballs consisteixen principalment en la modificació de la senyalització horitzontal per adaptar-la als canvis introduïts en el marc de la remodelació del carrer Guimerà i del seu entorn.

Entre les intervencions previstes hi ha l'ajustament dels passos de vianants semaforitzats del passeig Pere III i del carrer Guimerà perquè coincideixin amb els nous rebaixos per a persones vianants. També s'actua sobre el pas de vianants semaforitzat de la carretera de Vic, a l'altura del carrer del Sol, amb el mateix objectiu.

Reordenació dels espais d'aparcament i de serveis

Els treballs inclouen igualment la nova senyalització dels espais reservats a les parades d'autobús, les zones de càrrega i descàrrega i les àrees destinades a la recollida de residus al tram de les Muralles afectat per les actuacions.

Segons l'Ajuntament, aquestes modificacions permetran ordenar millor aquests espais i adaptar-los a la nova configuració viària de la zona.

Objectiu de facilitar la circulació

Amb aquestes actuacions, el consistori pretén millorar la mobilitat a l'entorn del carrer Guimerà, facilitar tant la circulació dels vehicles com els desplaçaments a peu i optimitzar l'organització dels espais destinats a l'aparcament i als serveis urbans.

Els treballs poden comportar afectacions puntuals mentre s'executen les tasques de repintat de la senyalització horitzontal.

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