Manresa repararà el paviment de diversos carrers del polígon de Bufalvent fins divendres

L'Ajuntament de Manresa executarà aquest dijous i divendres treballs de manteniment del paviment en diversos carrers del polígon industrial de Bufalvent. Les actuacions serviran per reparar enfonsaments de la calçada i provocaran afectacions temporals a la circulació.
Reparacions per corregir enfonsaments del paviment
Els treballs tenen com a objectiu millorar l'estat de la via pública al polígon de Bufalvent mitjançant la reparació d'enfonsaments ocasionats tant per canalitzacions de serveis com pel creixement de les arrels dels arbres sota la calçada.
Durant l'execució de les obres, alguns carrils de circulació es veuran afectats i, en funció de l'evolució dels treballs, es podran habilitar desviaments puntuals del trànsit.
Actuacions previstes durant dos dies
Aquest dijous les intervencions es faran al carrer Narcís Monturiol, en el tram comprès entre la carretera BV-1225 i el carrer Pont de Vilomara; al carrer Esteve Terrades, entre els carrers Edison i Pons i Enrich, i al carrer Josep Coma i Solà, entre els carrers Miquel Servet i Pons i Enrich.
Divendres els treballs es traslladaran al carrer Doctor Ferran, entre els carrers Edison i Pons i Enrich; al carrer Edison, entre el carrer Pont de Vilomara i el carrer Esteve Terrades, i a la carretera del Pont de Vilomara, en el tram entre la C-55 i el carrer Edison.