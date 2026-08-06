La Creu Roja al Bages va atendre 6.635 persones el 2025, un 8,1% més que l'any anterior

La Creu Roja al Bages va atendre 6.635 persones durant el 2025 a través dels seus programes d'acció social i humanitària, un 8,1% més que l'any anterior. L'increment de l'activitat s'ha produït especialment en els àmbits d'inclusió social, persones grans i dones, mentre l'entitat també ha reforçat l'equip tècnic per donar resposta a les necessitats detectades al territori.
Creix l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat
L'entitat va arribar a 6.635 persones durant el 2025, 495 més que el 2024. Del total de persones ateses, el 63% han estat dones, una dada que, segons la Creu Roja, evidencia la feminització de moltes de les situacions de vulnerabilitat que atén.
L'àmbit d'Inclusió Social continua concentrant bona part de l'activitat, amb 2.892 persones ateses, un 16% més que l'any anterior. A través d'aquests programes, l'organització ha ofert suport a persones i famílies en situació de vulnerabilitat amb ajudes de primera necessitat, cobertura de necessitats bàsiques i acompanyament social per afavorir-ne l'autonomia.
Es dupliquen els programes per a persones grans
Un dels increments més destacats s'ha registrat en els programes adreçats a les persones grans, que han arribat a 1.002 beneficiaris, més del doble que el 2024. Segons l'entitat, aquest creixement respon al reforç de les iniciatives destinades a promoure un envelliment actiu, combatre la soledat no desitjada i fomentar l'autonomia personal.
També han experimentat un fort augment els projectes destinats a dones en situació de dificultat. Les persones ateses han passat de 272 a 610 en només un any. Aquests programes inclouen suport psicològic, orientació i acompanyament a víctimes de violència masclista, així com accions de prevenció, sensibilització i apoderament.
Pel que fa a la infància i la joventut, la Creu Roja va acompanyar 1.271 infants i joves mitjançant projectes educatius, reforç escolar, activitats de lleure i promoció d'hàbits saludables, una línia d'actuació que es manté entre les principals de l'entitat.
Més professionals i un voluntariat consolidat
Durant el 2025, la Creu Roja al Bages també ha desenvolupat actuacions en els àmbits de la salut, les emergències i l'ocupació, adaptant la seva resposta a les necessitats del territori.
L'activitat ha estat possible gràcies a una base social formada per 346 persones voluntàries, de les quals el 65% són dones, així com per 6.145 persones sòcies, 130 empreses col·laboradores i una plantilla de 21 professionals, que s'ha ampliat per reforçar l'atenció als col·lectius més vulnerables.
Més de 190 accions formatives
L'entitat també ha reforçat la seva aposta per la formació, amb més de 190 cursos impartits al llarg del 2025. La Creu Roja destaca que aquesta activitat contribueix a millorar les oportunitats de les persones i remarca que tots els seus projectes han estat possibles gràcies al suport de la ciutadania, les empreses, les administracions i el conjunt de la societat.