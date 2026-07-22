Súria reorganitza el trànsit al pont de Salipota amb una nova rotonda pintada a la calçada

L'Ajuntament de Súria ha implantat una nova senyalització horitzontal a l'encreuament del pont de Salipota amb l'avinguda del Cardener per millorar la seguretat viària i facilitar la circulació en aquest accés al barri, que concentra un important trànsit diari.
Nova distribució del trànsit
La principal novetat de l'actuació és la implantació d'una rotonda pintada sobre la calçada, acompanyada dels corresponents carrils d'espera en sentit descendent per facilitar la incorporació dels vehicles. Amb aquesta reorganització, el consistori pretén ordenar la circulació i reduir els conflictes de trànsit en un dels punts més transitats de la població.
L'encreuament connecta el pont de Salipota amb l'avinguda del Cardener, que constitueix la principal via d'accés al barri a través dels seus dos trams. A més del trànsit habitual dels veïns, aquest vial també absorbeix els desplaçaments relacionats amb l'Escola Salipota i l'Institut Mig-Món, situats al mateix barri.
Actuació dins la renovació de la senyalització
La intervenció forma part dels treballs de repintat de la senyalització horitzontal que l'Ajuntament està executant aquests dies tant al centre urbà com a diferents barris de Súria.
Segons informa el consistori, la nova distribució del trànsit ha estat impulsada per l'àrea de Via Pública amb l'objectiu de millorar les condicions de circulació i incrementar la seguretat en aquest punt. L'actuació compta amb finançament de la Diputació de Barcelona, juntament amb recursos propis de l'Ajuntament.