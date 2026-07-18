La Campanya d'Excavacions de Súria inicia l'estudi del mas medieval de la Miranda

Súria ha recuperat aquest estiu la Campanya d'Excavacions Arqueològiques després de dos anys d'aturada. L'edició d'enguany s'ha centrat, per primera vegada, en el jaciment del mas medieval de la Miranda, amb la participació de catorze alumnes voluntaris de 4t d'ESO de l'Institut Mig-Món i altres persones interessades.
Primeres excavacions al jaciment del mas de la Miranda
La Campanya d'Excavacions Arqueològiques de Súria ha celebrat una nova edició després d'un parèntesi de dos anys iniciant una nova etapa amb els treballs al jaciment de l'antic mas medieval de la Miranda, situat a la zona del Samuntà.
Com que es tracta del primer any d'intervenció en aquest espai, les excavacions s'han centrat en els nivells superiors del jaciment. Aquest primer treball ha de servir per començar a definir els diferents espais del mas i establir les bases per aprofundir en el seu coneixement en futures campanyes.
En els treballs hi han participat catorze alumnes voluntaris de quart d'ESO de l'Institut Mig-Món, així com altres persones interessades en l'arqueologia i el patrimoni local.
Un projecte per apropar el patrimoni als joves
La Campanya d'Excavacions Arqueològiques és una iniciativa impulsada per les àrees d'Alcaldia i Cultura de l'Ajuntament de Súria i l'Institut Mig-Món, amb l'autorització del Servei d'Arqueologia de la Generalitat, el suport de la propietat dels terrenys, la participació de l'empresa iPAT Serveis Culturals i la col·laboració del Casal de la Dona.
L'objectiu principal del projecte és acostar l'alumnat al patrimoni cultural del municipi i donar a conèixer els mètodes de treball propis de l'arqueologia a través d'una experiència pràctica sobre el terreny.
Cloenda i mirada cap al futur
L'acte de cloenda es va celebrar al saló de sessions de la Casa de la Vila. Els directors arqueològics de la campanya, Cristina Belmonte i Sergi López, van explicar la metodologia emprada durant aquestes dues setmanes de treball i els primers resultats obtinguts en la definició dels espais del mas medieval. Durant l'acte també van intervenir diversos alumnes participants, que van compartir les seves impressions sobre l'experiència.
L'alcalde de Súria, Albert Coberó, va agrair la implicació de totes les persones que han fet possible una nova edició d'aquesta iniciativa de recuperació del patrimoni històric i arqueològic del municipi. Per la seva banda, el regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega, va destacar la trajectòria de la campanya i va recordar el potencial arqueològic de Súria, especialment a l'entorn de la riera d'Hortons, on es conserven diversos masos medievals.
L'acte també va comptar amb la presència de representants de l'Institut Mig-Món, del Casal de la Dona, de la propietat dels terrenys i de membres de la corporació municipal. De cara als pròxims mesos, l'Ajuntament es proposa organitzar visites guiades al jaciment del mas de la Miranda per contribuir a divulgar aquest nou espai patrimonial entre la ciutadania.