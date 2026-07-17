L'Arxiu Municipal de Súria incorpora una fotografia inèdita de la visita de Francesc Macià

L'Arxiu Municipal de Súria ha incorporat una fotografia panoràmica de la visita que el president de la Generalitat Francesc Macià va fer a la vila el 19 de juny de 1932. La peça ha estat donada pel publicista surienc Robert Rodergas i s'afegeix al fons documental que conserva la memòria històrica del municipi.
Una panoràmica de la visita presidencial de 1932
L'Arxiu Municipal de Súria ha rebut la donació d'una fotografia panoràmica que documenta la històrica visita del president de la Generalitat Francesc Macià al municipi el 19 de juny de 1932. La donació ha estat realitzada pel publicista surienc Robert Rodergas i Pagès.
La imatge, de 88 per 20 centímetres, està formada per la unió de tres fotografies i mostra un centenar llarg d'autoritats i altres participants en aquella jornada, entre els quals hi apareixen el mateix Francesc Macià i l'alcalde de Súria de l'època, Jaume Ribera i Reguant.
Durant aquella visita institucional, el president de la Generalitat va inaugurar l'ampliació de l'escola d'educació primària, va visitar les instal·lacions de la mina i va participar en un banquet d'honor i en diferents actes polítics.
Una obra de Josep Maria Sagarra i Plana
L'autor de la fotografia és el reporter barceloní Josep Maria Sagarra i Plana, considerat un dels fundadors del fotoperiodisme a Catalunya. La peça ha estat lliurada a l'Arxiu Municipal emmarcada i protegida amb un vidre per garantir-ne la conservació.
A més de la fotografia panoràmica, Robert Rodergas també ha fet donació de tres quadres que reprodueixen diferents indrets de Súria.
Un nou fons per preservar el patrimoni documental
L'acte de donació es va celebrar a la Casa de la Vila amb la participació de l'alcalde de Súria, Albert Coberó, i del mateix Robert Rodergas. Aquesta aportació se suma a les donacions que l'Arxiu Municipal ha rebut durant els darrers anys amb la finalitat d'enriquir i preservar el patrimoni documental del municipi.
L'Arxiu Municipal de Súria forma part del programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l'any 2010.