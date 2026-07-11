El Casinet del Poble Vell de Súria acull una exposició sobre la maternitat en el postpart

El Casinet del Poble Vell de Súria acull fins al 27 de setembre l'exposició Pit & Tip. Les fotografies que ningú et va ensenyar. Els consells que mai vas demanar, una proposta del fotògraf Mario Mateo que ofereix una mirada documental sobre la maternitat en el postpart i convida les mares a participar-hi compartint les seves experiències.
Una mirada honesta al postpart
L'exposició Pit & Tip reuneix fotografies del fotògraf Mario Mateo, nascut a Cadis i establert a Súria, especialitzat en fotografia documental de família. Les imatges mostren diferents realitats de la maternitat durant el postpart, des de l'alegria i la intimitat de la lactància fins al cansament, el dolor físic, la vulnerabilitat o l'angoixa.
La mostra vol donar protagonisme a les mares i incorpora espais perquè les visitants puguin expressar els seus sentiments i experiències a través de textos o dibuixos, complementant així el relat visual de l'exposició.
Una exposició participativa
Durant la inauguració, Mario Mateo va agrair la confiança de les mares que han participat en el projecte assegurant que li han permès "entrar en la seva intimitat".
Per la seva banda, l'alcalde de Súria, Albert Coberó, va destacar la voluntat "participativa i dinàmica" de la proposta, mentre que el regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega, va definir Pit & Tip com una exposició "singular" sobre una realitat "que no és singular", tot i que encara es parla poc del postpart en l'àmbit públic.
La inauguració va reunir nombroses famílies amb infants i membres de la corporació municipal.
Visites i activitats complementàries
L'exposició, organitzada per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Súria i l'Oficina de Turisme amb el suport de la Diputació de Barcelona, es complementarà amb xerrades i sessions dedicades a la maternitat, el part i el postpart.
La mostra es pot visitar fins al 27 de setembre els divendres, dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 hores, i els dissabtes feiners també de 16 a 19 hores.