Súria entra als dies centrals de la Festa Major amb un ampli programa d'activitats

Súria viu aquests dies els actes centrals de la Festa Major, que va donar el tret de sortida oficial aquest divendres coincidint amb la diada de Sant Cristòfol, patró de la vila.
L'acte inaugural es va celebrar davant de la Casa de la Vila i va reunir diferents entitats del municipi, que posteriorment van protagonitzar una cercavila pels carrers del centre fins a la plaça de Sant Joan. Hi van participar la Colla Castellera Salats, els Geganters del Gorg de l'Olla, els Geganters i Grallers del Poble Vell i l'Agrupació Sardanista.
Durant l'obertura de la festa, la regidora d'Esports i Festes, Alba Martínez, va animar la ciutadania a gaudir de la programació i va agrair la implicació de les entitats i de totes les persones que han fet possible la celebració. També va recordar que el tradicional castell de focs s'ha substituït enguany per un espectacle de drons a causa de la situació meteorològica i l'elevat risc d'incendi forestal. A l'acte també hi van assistir l'alcalde, Albert Coberó, i altres membres de la corporació municipal.
Havaneres, piscina nocturna i activitats populars
Els actes ja havien començat dijous amb la tradicional cantada d'havaneres a la plaça de Sant Joan, protagonitzada pel grup Port Bo, que enguany commemora el seu seixantè aniversari. La jornada també va incloure una sessió de piscina nocturna a la Piscina Municipal.
Divendres, coincidint amb Sant Cristòfol, es van celebrar les tradicionals benediccions de vehicles davant de les esglésies de Sant Cristòfol i de Santa Bàrbara. La programació es va completar amb una sessió de làser combat al Poble Vell, la primera jornada del Ral·li Slot Festa Major, organitzat per Rodamon Slot Súria, i diversos concerts i balls amb Jordi Bruch, Los 80 Principales, Akelarre i DJ Rutxo.
Un cap de setmana ple d'activitats
Aquest dissabte al matí s'ha disputat l'entrenament cronometrat del Memorial Joan Gras de ciclisme, organitzat per la Unió Ciclista Mig-Món, així com una matinal de jocs infantils al parc Municipal Macary i Viader.
La Festa Major continuarà durant tot el cap de setmana i s'allargarà fins dimarts 14 de juliol amb una programació adreçada a tots els públics.
Una festa amb el suport del teixit associatiu
El programa festiu es va iniciar dilluns passat amb els Kampionats Esportius Nocturns (KEN) i els Kampionats Esportius Infantils (KEI), dues de les activitats més consolidades dels primers dies de la celebració.
L'organització de la Festa Major va a càrrec de l'Ajuntament de Súria, a través de l'àrea de Festes i la Comissió de Festa Major, amb la col·laboració de nombroses entitats i persones voluntàries del municipi.