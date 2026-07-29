Navàs viurà vuit dies de Festa Major amb Els Catarres, Buhos i una àmplia oferta popular

Navàs celebrarà del 18 al 25 d'agost una nova edició de la Festa Major amb un programa que combina grans concerts, cultura popular, activitats familiars, esport, espectacles i tradicions. La programació, presentada per l'Ajuntament, inclou una setmana d'actes pensats per a tots els públics i manté cites ja consolidades al calendari festiu del municipi.
Una setmana d'activitats per a tots els públics
La Festa Major arrencarà el dilluns 18 d'agost i s'allargarà fins al dilluns 25 amb una programació que omplirà els carrers i els diferents espais del municipi. El programa aposta per una oferta variada en què conviuen les activitats culturals, la música en directe, els espectacles infantils, les competicions esportives, els actes de cultura popular i les propostes gastronòmiques.
Entre les cites més destacades hi ha els concerts d'Els Catarres i Buhos, que encapçalen una oferta musical que també inclou altres actuacions, sessions de DJ i espectacles per a diferents públics al llarg de la setmana.
Les tradicions mantenen un paper protagonista
La programació torna a reservar un espai destacat als actes més tradicionals de la Festa Major, amb activitats vinculades a la cultura popular que conviuran amb propostes més contemporànies. Tampoc hi faltaran les activitats infantils, els tallers, les exhibicions, els espais de lleure i les competicions esportives, que contribueixen a convertir la festa en una proposta transversal per a totes les edats.
Un cartell dissenyat per una creadora navassenca
L'Ajuntament ha destacat que el disseny gràfic del cartell, del programa oficial i del got de la Festa Major és obra de la navassenca Judit Urpí Romera, autora de la imatge d'aquesta edició.
El consistori anima la ciutadania a consultar el programa complet per conèixer el detall de totes les activitats previstes entre el 18 i el 25 d'agost i participar en una Festa Major que tornarà a omplir Navàs de música, cultura i convivència.