Miki Núñez encapçalarà la Nit de l'Empalme de la Festa Major de Cardona

Miki Núñez serà el cap de cartell de la Nit de l'Empalme de la Festa Major de Cardona, una de les principals cites musicals de la celebració. L'artista terrassenc obrirà la programació de concerts del divendres 11 de setembre, a partir de mitjanit, en una nit que també comptarà amb les actuacions de Big Mouthers i La Regaliz, un tribut a La Raíz.
Miki Núñez obrirà la nit musical
El cantant portarà a Cardona el seu directe renovat, que combina alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria amb els nous llançaments. Núñez ha construït bona part de la seva trajectòria dins l'escena pop catalana amb cançons com Escriurem, La Venda o Me Vale.
L'actuació de Cardona serà l'encarregada d'obrir la Nit de l'Empalme, que està plantejada per allargar la celebració fins ben entrada la matinada.
Versions i un tribut a La Raíz per tancar la nit
Després de Miki Núñez serà el torn de Big Mouthers, una banda de versions amb més de 2.000 concerts. El grup ofereix un repertori basat en grans èxits de diferents èpoques i un directe orientat a mantenir el caràcter festiu de la nit.
La matinada es completarà amb La Regaliz, Nos volvemos a ver, un tribut a La Raíz format per onze artistes que recupera part del repertori de la banda valenciana.
La Festa Major de Cardona se celebrarà del 12 al 15 de setembre amb una programació que combinarà música, cultura popular, tradició i activitats per a diferents públics.