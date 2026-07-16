El ple de Manresa blinda la Festa Major Alternativa

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat aquest dijous una moció per donar suport a la incorporació de la Festa Major Alternativa (FMA) a l'Inventari del Patrimoni Immaterial de Manresa, un pas que reforça el reconeixement institucional d'una celebració que enguany arriba a la seva 35a edició i que afronta un litigi judicial amb alguns propietaris de Cal Jorba que en qüestiona la continuïtat a la plaça Puigmercadal.
La proposta, presentada per l'Associació Cultural l'Alternativa, ha prosperat amb un ampli consens dels grups municipals. El tercer punt de la moció, però, s'ha aprovat amb una esmena introduïda pel govern municipal que afegeix que la defensa de la festa als seus espais tradicionals s'haurà de fer "garantint la convivència i el respecte al marc legal".
L'Alternativa reivindica 35 anys de cultura popular
En la defensa de la moció, el representant de l'Associació Cultural l'Alternativa, Jordi Ruiz, ha reivindicat la trajectòria de la FMA com una expressió consolidada de la cultura popular manresana. Ha recordat que la festa va néixer el 1992 i que, des d'aleshores, ha mobilitzat centenars de persones voluntàries i milers de participants.
Segons ha exposat, la Festa Major Alternativa "no és només un espai de concerts", sinó també un projecte comunitari que genera participació ciutadana, cohesió social i activitat cultural durant tot l'any. Ruiz ha defensat que la celebració compleix tots els requisits per formar part del patrimoni immaterial de la ciutat i ha reclamat preservar-ne també els espais tradicionals, la plaça Puigmercadal i la plaça de la Música.
El govern confirma que el procediment ja està en marxa
La regidora de Cultura, Tània Infante, ha explicat que la incorporació a l'Inventari del Patrimoni Immaterial no depèn d'un acord polític, sinó d'un procediment tècnic que ja s'havia iniciat arran de la sol·licitud presentada per la mateixa entitat.
Segons ha detallat, els serveis tècnics municipals ja han emès un informe favorable que conclou que la Festa Major Alternativa compleix els criteris exigits per formar part de l'inventari dins l'àmbit dels usos socials, rituals i actes festius.
El govern ha volgut, però, que el ple expressés també el seu posicionament polític i ha presentat una esmena perquè el compromís de mantenir la festa als seus espais habituals incorporés explícitament la necessitat de garantir la convivència amb el veïnat i el respecte al marc legal.
Suport generalitzat amb matisos
Els principals grups municipals han coincidit a reconèixer el valor cultural i social de la Festa Major Alternativa. Fem Manresa ha votat favorablement i ha destacat que la FMA és una peça "inseparable" de la Festa Major i un model d'autogestió cultural consolidat després de 35 anys.
Junts també ha donat suport a la moció i ha posat en valor les iniciatives nascudes de la societat civil, tot i mostrar reserves sobre deixar fixats de manera permanent els espais de celebració, argumentant que les ciutats evolucionen i poden aparèixer noves necessitats en el futur. Per això, en aquest punt concret s'ha abstingut.
També el grup de Nacionalista ha expressat el seu suport al reconeixement patrimonial, però ha advertit que vincular-lo a uns emplaçaments concrets podria limitar futures adaptacions si les necessitats de la ciutat canviessin. Com Junts, també s'ha abstingut en el punt sobre l'emplaçament.
La FMA defensa mantenir-se al centre històric
En la rèplica final, el representant de l'Alternativa ha insistit que la defensa de la plaça Puigmercadal no respon només a una qüestió logística, sinó identitària. Ha assegurat que la cultura popular ha de continuar ocupant els espais centrals de la ciutat i ha alertat del risc que moltes festes populars acabin desplaçades cap a espais perifèrics. Tot i això, ha acceptat l'esmena del govern, considerant que la convivència i el respecte al marc legal formen part del funcionament habitual de la celebració.
Aprovació amb ampli suport
Els dos primers punts de la moció s'han aprovat amb els vots de tothom, excepte de Vox, que s'ha abstingut. El tercer, relatiu a la defensa de la Festa Major Alternativa als seus espais tradicionals amb la incorporació de l'esmena del govern, també ha prosperat, però amb un suport inferior, després que Junts, Nacionalista i Vox s'abstinguessin.
L'acord arriba en un moment especialment delicat per a la FMA, que manté oberta una segona demanda judicial impulsada per propietaris de l'edifici Cal Jorba perquè la festa deixi de celebrar-se a la plaça Puigmercadal. El reconeixement patrimonial no resol aquest procediment, però reforça el valor institucional i cultural d'una celebració que forma part del paisatge festiu de Manresa des de fa més de tres dècades.