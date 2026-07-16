Un espontani interromp el ple de Manresa per reclamar ajuda per a una persona sense llar

El ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Manresa s'ha interromput aquest dijous al matí durant uns minuts després que un espontani s'adrecés a l'alcalde, Marc Aloy, per reclamar ajuda per a una persona sense llar que es trobava entre el públic. L'home també ha llançat una advertència al batlle abans que tant ell com l'afectat fossin acompanyats als Serveis Socials.
Una interrupció en ple debat del Museu del Barroc
L'incident s'ha produït just quan començava el debat sobre la despesa pluriennal vinculada al projecte del Museu del Barroc. Des del públic, un home s'ha aixecat i ha avançat tranquil·lament fins a l'alcalde per denunciar que una persona present a la sala feia deu dies que dormia al carrer i patia diabetis.
Durant la seva intervenció, que s'ha desenvolupat en un to tranquil i educat, també ha advertit l'alcalde que, si no s'actuava, aquella mateixa nit anirien a dormir a casa seva, unes paraules que Aloy ha interpretat com una amenaça, però que no han anat més enllà.
Derivats als Serveis Socials
Després d'uns minuts, tant l'espontani com la persona afectada han estat acompanyats a l'exterior del saló de sessions i posteriorment derivats al departament de Serveis Socials, a la carretera de Vic on, segons la regidora Mariona Homs, ja tenen coneixement de la seva situació.
El ple s'ha reprès poc després de la interrupció, tot i que l'episodi ha deixat els regidors visiblement descol·locats abans de continuar amb l'ordre del dia.