Els hospitals de Manresa, Terrassa i Sabadell s'alien per impulsar un Comprehensive Cancer Center

El Servei Català de la Salut i l'Hospital Universitari Mútua Terrassa, l'Hospital Universitari de Terrassa, l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell i Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa han signat aquesta setmana un conveni per desenvolupar un Comprehensive Cancer Center (CCC). Es tracta d'un projecte que donarà servei a la població del Vallès Occidental, Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i la Cerdanya, amb l'objectiu de reforçar l'atenció oncològica integral, coordinada i centrada en el pacient. Els Comprehensive Cancer Center són una xarxa d'altes garanties homologada per la Unió Europea que busca que el 90% dels pacients oncològics tinguin un d'aquests centres d'atenció integral a l'abast abans del 2030.
El Departament de Salut destaca que la col·laboració entre els quatre hospitals del Vallès Occidental i el Bages implicats en el nou CCC permetrà estructurar una xarxa territorial que garanteixi l'accés equitatiu a serveis d'alta especialització oncològica, evitant desigualtats i apropant els recursos a la població.
Al mateix temps, els usuaris dels hospitals del Berguedà i la Cerdanya també podran accedir a aquest servei a través del servei d'oncologia d'Althaia de Manresa, que presta els serveis oncològics als hospitals d'aquestes comarques. Aquest model en xarxa facilitarà també poder compartir coneixement, una millor coordinació assistencial i generar sinergies en recerca i la innovació.
Amb el conveni signat ara, els hospitals es podran dotar del marc jurídic necessari per impulsar i reforçar la creació d'un centre que formi part de la xarxa CCC. El Servei Català de la Salut participa en aquest conveni amb la finalitat de garantir l'alineament del projecte amb la planificació sanitària pública, la coordinació territorial, l'equitat assistencial i la cohesió del sistema.
A Catalunya ja tenen l'acreditació de CCC el Campus Salut Bellvitge, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i l'Hospital Clínic de Barcelona. Altres centres, com l'Hospital Germans Trias i l'ICO Badalona estan en procés d'acreditació.