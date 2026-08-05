Althaia alerta de l'augment de les addiccions digitals després de vint anys d'atenció especialitzada

La Unitat d'Addiccions Comportamentals d'Althaia celebra vint anys d'activitat amb una constatació clara: les addiccions vinculades a les pantalles, els videojocs i les apostes en línia han guanyat pes fins a desplaçar les màquines escurabutxaques com a principal motiu de consulta. Coincidint amb l'aniversari del servei, el centre sanitari fa una crida a reforçar la prevenció, especialment entre infants i adolescents, davant l'increment de les addiccions relacionades amb l'entorn digital.
Les pantalles i el joc en línia substitueixen les escurabutxaques
La Unitat va començar a funcionar el desembre del 2005 en el marc del Pla de Reordenació del Joc Patològic a Catalunya i és una de les onze unitats d'addiccions comportamentals existents al país. Integrada al Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS) del Bages, dona cobertura al Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Cerdanya i, més recentment, també a la zona de Calaf. En aquests vint anys ha atès 1.230 casos d'infants, adolescents i adults amb problemes d'addiccions comportamentals, així com les seves famílies.
L'evolució dels casos reflecteix els canvis socials i tecnològics de les darreres dues dècades. Si l'any 2006 el 97% de les consultes estaven relacionades amb les màquines escurabutxaques, actualment aquesta problemàtica representa el 31% dels casos. En paral·lel, les consultes vinculades als videojocs, les apostes esportives i els casinos en línia, inexistents en els primers anys del servei, ja suposen el 32% del total.
Els primers casos relacionats amb els videojocs es van atendre el 2009, mentre que les consultes per apostes esportives i casinos en línia van començar a arribar el 2011, coincidint amb la generalització de les tecnologies de la relació i la comunicació.
Atenció especialitzada i treball amb les famílies
La responsable de la Unitat és la psicòloga clínica Dominica Díez Marcet, experta en pantalles, doctora en Psicologia i professora de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
El servei atén principalment persones amb problemes relacionats amb el joc amb apostes, la compra compulsiva, l'addicció a les pantalles i l'addicció al sexe. Les derivacions arriben sobretot des de l'atenció primària i de la xarxa sociosanitària i educativa, tot i que els adults també hi poden accedir per iniciativa pròpia.
L'abordatge terapèutic combina intervencions individuals i grupals amb teràpies cognitivoconductuals i de tercera generació, com el mindfulness o la teràpia dialèctica conductual. La participació de les famílies és un dels eixos del tractament i, en els casos més complexos, també es duen a terme intervencions domiciliàries i sortides terapèutiques en coordinació amb professionals d'educació social.
La prevenció, el gran repte de futur
Més enllà de l'activitat assistencial, la Unitat desenvolupa tasques de prevenció, coordinació amb altres serveis i difusió del coneixement sobre les addiccions comportamentals.
Entre les iniciatives impulsades destaca una guia adreçada a les famílies amb infants i adolescents per promoure un ús saludable de les pantalles i prevenir conductes de risc. El document, disponible a la pàgina web d'Althaia, s'ha convertit en una guia de referència i ha estat citat en diferents congressos i publicacions.
Des de la Unitat assenyalen que un dels principals desafiaments és reforçar la prevenció entre la població infantil i adolescent, davant d'un ús cada vegada més precoç de les pantalles i de la facilitat d'accés a determinats continguts i plataformes digitals. Per aquest motiu, consideren necessari continuar impulsant accions de sensibilització, promoció d'hàbits saludables i detecció precoç de les conductes addictives.