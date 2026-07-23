Althaia i el Parc de la Séquia impulsen un hort terapèutic per a salut mental comunitària

Althaia i la Casa de la Culla, del Parc de la Séquia, han completat la primera temporada d'un projecte que incorpora l'horticultura com a eina terapèutica per a persones ingressades a la unitat de Salut Mental d'adults de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. La iniciativa, que ja ha implicat una trentena de participants, combina salut, medi ambient i comunitat.
L'horticultura com a complement terapèutic
El projecte neix d'un conveni de col·laboració entre Althaia i la Casa de la Culla, integrant del Parc de la Séquia, amb l'objectiu d'oferir un nou espai terapèutic a les persones ateses a la unitat d'hospitalització d'adults de Salut Mental de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
La iniciativa, que va començar el novembre del 2025, s'emmarca en els principis del model One Health, que defensa la interrelació entre la salut de les persones, el medi ambient i la comunitat. La primera temporada s'ha tancat aquest mes de juny després de diversos mesos d'activitat continuada.
Una trentena de participants durant la primera temporada
Durant aquest període, grups reduïts de persones ingressades s'han desplaçat dues vegades per setmana fins a la Casa de la Culla, on han participat en diferents tasques agrícoles. Entre les activitats desenvolupades hi ha el reg, la plantació, la recol·lecció de productes de l'hort, el manteniment dels espais verds i la col·laboració en el recompte de papallones dins del projecte Jardins de Papallones.
En total, una trentena de persones han pres part en aquesta primera edició, sempre amb l'acompanyament del personal de la Casa de la Culla, que els ha orientat en les diferents feines i ha facilitat la seva integració en la dinàmica habitual de l'espai.
Recuperació i connexió amb la comunitat
El projecte està incentivat i coordinat pel servei de Teràpia Ocupacional de Salut Mental d'Althaia i representa una novetat perquè, per primera vegada durant l'ingrés hospitalari, les persones usuàries poden participar en una activitat plenament integrada en la comunitat.
Segons expliquen els impulsors, aquesta experiència contribueix a fomentar hàbits saludables, reforçar la responsabilitat sobre el propi procés de recuperació i desenvolupar habilitats orientades a l'autonomia personal. Al mateix temps, permet que els participants assumeixin un paper actiu en la cura d'un espai comunitari.
Beneficis per a les persones i per al territori
Els responsables del projecte recorden que l'evidència científica assenyala que els entorns naturals tenen una influència directa sobre la salut i el benestar. En aquest sentit, consideren que l'ús terapèutic d'espais comunitaris propers a l'hospital pot afavorir tant la promoció de la salut i l'autocura com la connexió de les persones amb problemes de salut mental amb el seu entorn social.
A més dels beneficis individuals, la iniciativa també reforça la col·laboració entre els serveis sanitaris i els agents comunitaris del territori, amb l'objectiu de facilitar la continuïtat d'aquestes activitats més enllà de l'ingrés hospitalari i generar noves oportunitats de participació ocupacional i d'inclusió social.
Per als impulsors, aquesta experiència posa de manifest el potencial dels espais comunitaris com a actius de salut i exemplifica com la col·laboració entre institucions sanitàries, socials i ambientals pot donar lloc a projectes amb un impacte positiu tant per a les persones com per al conjunt de la comunitat.