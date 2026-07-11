L'artteràpia millora el benestar emocional de les persones amb càncer, segons un estudi liderat per Althaia

L'artteràpia contribueix a millorar el benestar emocional i a disminuir els nivells de depressió de les persones amb càncer. Aquesta és la principal conclusió de l'estudi Atandec, un assaig clínic multicèntric liderat per Althaia que aporta evidència científica sobre els beneficis d'aquesta disciplina en l'àmbit oncològic. La investigació, impulsada per la Fundació Nous Cims a través del programa Domum, ha comptat amb la participació de diversos hospitals catalans i és considerada pionera al nostre entorn.
Un estudi amb 224 pacients de diversos hospitals
L'assaig Atandec ha analitzat l'impacte de l'artteràpia sobre l'ansietat, la depressió i el benestar emocional de 224 persones amb càncer. La investigació ha estat liderada per l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i Artagere, amb la participació del Consorci Sanitari del Maresme, el Consorci Sanitari de Terrassa, el Centre Kālida Sant Pau, l'Hospital Clínic de Barcelona i tres centres de l'Institut Català d'Oncologia (Hospitalet, Badalona i Girona).
La investigadora principal és Elisenda Campreciós Suñol, professional d'Althaia i artterapeuta dels grups de pacients oncològics de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
Els resultats mostren una tendència favorable en la reducció dels nivells de depressió entre les persones que han participat en els tallers d'artteràpia, així com una millora del benestar emocional i de la capacitat per afrontar la malaltia. A més, la majoria dels participants asseguren que recomanarien aquesta experiència a altres pacients.
Més enllà de les dades quantitatives
A banda de l'assaig clínic, la recerca ha incorporat una anàlisi qualitativa liderada per Artagere, que ha permès aprofundir en aspectes com l'expressió emocional, la construcció de vincles, la vivència corporal de la malaltia, la creativitat com a eina terapèutica i el valor del grup com a espai de suport mutu.
Els investigadors assenyalen que aquests elements complementen els resultats quantitatius i ajuden a entendre millor l'impacte de l'artteràpia en el procés oncològic.
Cap a una atenció oncològica més integral
Els resultats de l'estudi es van presentar recentment al Palau Macaya de Barcelona, en una jornada que va reunir professionals sanitaris i pacients. Durant la trobada es va posar de manifest la necessitat d'incorporar de manera estable serveis d'acompanyament emocional dins dels circuits assistencials d'oncologia.
En aquest sentit, el Servei d'Oncologia d'Althaia ja ofereix una atenció integral que complementa el tractament mèdic amb teràpies que han demostrat beneficis sobre el benestar dels pacients, entre les quals hi ha l'artteràpia.
Els equips impulsors de la investigació consideren que cal ampliar la recerca amb mostres més nombroses i seguiments més llargs, però destaquen que els resultats obtinguts constitueixen una base sòlida per continuar integrant aquest tipus d'intervencions dins dels sistemes de salut.