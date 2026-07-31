El bus del Centre Històric de Manresa es consolida ràpid amb més de 80 viatgers diaris

El trajecte de bus del Centre Històric de Manresa s'encamina cap a la seva continuïtat definitiva, tot i haver ser un servei molt recent. Després del seu desplegament a mitjans de juny, el govern municipal fa un balanç molt satisfactori del funcionament de la Línia 11 i preveu anar prorrogant aquesta prova pilot fins a l'any 2028, data en què s'integraria formalment a la nova concessió del transport urbà de la ciutat.
Segons les dades municipals actualitzades a 30 de juliol, el servei acumula 2.414 viatgers en els seus primers 29 dies feiners. Aquesta xifra representa una mitjana de 84 usuaris diaris, consolidant una tendència d'ús estable des del seu inici. El pic màxim d'afluència es va registrar el passat 23 de juliol, quan es van comptabilitzar 101 passatgers en una sola jornada.
Connexió amb els serveis essencials del Barri Antic
El trajecte realitza 19 expedicions al dia i té com a punt clau el nexe del carrer Pompeu Fabra, on facilita l'intercanvi modal amb usuaris que provenen d'altres barris. A partir d'aquí, el vehicle s'endinsa pels carrers estrets del nucli antic per connectar directament amb equipaments essencials com l'hospital de Sant Andreu, l'Ajuntament, els Jutjats o el CAP del Barri Antic.
Des de la regidoria de Mobilitat es destaca el caràcter social d'aquest transport públic, dissenyat per facilitar els desplaçaments a les persones grans o amb mobilitat reduïda entre la part alta i la part baixa de la ciutat. En aquest sentit, el consistori defensa que la xarxa d'autobusos urbans s'ha d'entendre com un servei global destinat a cobrir necessitats ciutadanes, més enllà de la rendibilitat individual de cada trajecte.