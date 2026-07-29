Què sabem i què no de l'accident a les mines de Súria on ha mort un treballador de 26 anys

Un nou accident laboral mortal ha tornat a sacsejar la mineria del Bages aquest dimecres, 29 de juliol de 2026. La mort d'un jove de 26 anys a la mina de Cabanasses, a Súria, obre de nou els interrogants sobre la seguretat a l'interior de les galeries, especialment per la naturalesa poc habitual del sinistre.
Què sabem de l'accident?
La víctima mortal és Pau Simon, un jove de 26 anys veí de Sant Martí de Torroella (Sant Mateu de Bages). Era una persona molt coneguda i emprenedora a la comarca. Aquest passat mes de gener havia inaugurat el gimnàs 24 hores S3 Fit Zone a Santpedor juntament amb el seu cosí, un projecte que ja comptava amb uns 200 usuaris.
L'escenari dels fets: entre 700 i 800 metres de profunditat
L'accident s'ha produït cap a les 11 del matí a l'interior de la mina de Cabanasses. L'operari es trobava treballant al costat d'un minador continu en una galeria situada a una profunditat d'entre 700 i 800 metres sota terra.
Balanç d'afectats: un mort i un ferit traslladat a Althaia
En total, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès tres persones al lloc dels fets. A més del jove traspassat, els equips d'emergència han traslladat un altre treballador en estat menys greu a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa, mentre que la tercera persona atesa no ha requerit trasllat hospitalari.
Per atendre la tragèdia, el SEM ha desplegat quatre ambulàncies i dos equips de psicòlegs per donar suport emocional tant als familiars com als companys de feina de la víctima.
La resposta d'emergència i l'evacuació immediata
Arran del desglossament, ha sonat la sirena d'emergències del complex miner i s'ha activat el protocol intern. Fins al lloc s'hi han desplaçat patrulles de seguretat ciutadana i la Unitat de Subsòl dels Mossos d'Esquadra.
La companyia ICL ha evacuat d'urgència els 240 treballadors que hi havia a l'interior de la mina en aquell moment. Així mateix, l'empresa ha decretat l'aturada total de l'activitat a la resta d'instal·lacions d'Iberpotash en senyal de dol.
La mateixa mina on van morir tres geòlegs el 2023
Aquesta nova tragèdia es produeix quan feia poc més de tres anys de l'últim accident mortal a la mineria del Bages. El precedent immediat va tenir lloc el març del 2023, quan tres joves geòlegs van perdre la vida a la mateixa explotació de Cabanasses, a Súria.
Un despreniment atípic: la paret en comptes del sostre
Les primeres hipòtesis amb les quals treballen els investigadors apunten a un despreniment de roques a l'interior de la mina i, més concretament, a l'esfondrament d'un parament (un despreniment lateral de la paret de la galeria).
Aquest detall és especialment significatiu perquè es tracta d'un fet molt poc habitual en l'historial miner de la comarca. En tots els accidents mortals anteriors registrats a Súria i Vilafruns, la falla s'havia produït sempre a la part superior o sostre de la galeria.
La investigació policial i judicial en marxa
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació ja han obert les diligències corresponents per esclarir les causes exactes del sinistre i han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia. Paral·lelament, s'ha informat la Subdirecció General de Mines del Departament d'Empresa i Treball.
A hores d'ara, encara falta determinar si la zona exacta on treballava la màquina tuneladora havia passat les darreres revisions de seguretat o si s'hi havia detectat qualsevol tipus d'anomalia geològica prèvia.