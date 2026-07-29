Súria decreta dos dies de dol oficial per la mort del treballador a la mina

L'Ajuntament de Súria ha decretat dos dies de dol oficial al municipi arran del tràgic accident laboral produït aquest dimecres, 29 de juliol, a la mina de Cabanasses, que s'ha cobrat la vida de Pau Simon, un jove miner de 26 anys, treballador d'ICL. La mesura estarà en vigor durant les jornades de dijous 30 i divendres 31 de juliol.
Banderes a mig pal i minut de silenci al Ple Municipal
Com a gest de respecte i suport en aquests moments de dolor, les banderes de l'edifici de la Casa de la Vila onejaran a mig pal durant els dos dies de dol decretats.
Així mateix, l'atenció institucional es traslladarà al ple municipal ordinari convalidat per a aquest dijous, 30 de juliol. A l'inici de la sessió, tota la corporació municipal guardarà un minut de silenci per expressar el condol institucional per la pèrdua del jove miner.
Col·laboració i suport al col·lectiu miner
L'alcalde de Súria, Albert Coberó, i la regidora de Seguretat Ciutadana, Olga Tena, s'han posat en contacte directe amb la direcció de l'empresa ICL i amb la representació sindical dels treballadors. Des del consistori s'ha ofert tota la col·laboració institucional necessària per afrontar la situació.
Des del mateix Ajuntament s'ha volgut fer públic el condol i la solidaritat de tot el municipi cap als familiars, companys, amistats de la víctima i envers tot el col·lectiu miner de la comarca del Bages.