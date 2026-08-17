Un poll d'aufrany és anellat per tercer any consecutiu a Sant Llorenç del Munt i l'Obac

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ha tornat a registrar la cria d'una parella d'aufranys, que enguany ha tret endavant un poll que ha estat anellat i mostrejat en el marc del seguiment científic de l'espècie. Les dades obtingudes formen part del programa de control de les poblacions d'aquest rapinyaire a Catalunya, que apunta a una tendència positiva a la Catalunya Central i Oriental.
Les tasques de seguiment les han dut a terme l'Equip de Biologia de la Conservació de la Facultat de Biologia i l'IRBio de la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, el Grup de Suport de Muntanya dels Agents Rurals i l'Institut Català d'Ornitologia.
Un poll nascut a Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, la parella reproductora ha criat enguany un poll. L'exemplar ha estat anellat i mostrejat per continuar obtenint informació sobre l'estat de la població.
Durant la intervenció s'han recollit dades biomètriques del poll i restes de preses presents al niu. Aquest material permet aprofundir en el coneixement de la dieta de l'espècie i estudiar l'evolució dels recursos alimentaris que utilitza al territori.
El seguiment dels aufranys inclou el control dels territoris ocupats i de la reproducció, així com l'anellament dels polls i la presa de mostres. Les dades obtingudes serveixen per estudiar aspectes com l'estat de salut, la dieta, els moviments i la supervivència dels exemplars.
Dos polls també al Montseny
El seguiment s'ha fet també al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, on la parella reproductora ha criat enguany dos polls. Els exemplars van ser anellats quan tenien aproximadament entre 40 i 50 dies d'edat.
En aquest cas, l'anellament arriba al tercer any consecutiu en què es duu a terme aquesta actuació al parc i, segons els responsables del seguiment, confirma la consolidació de la reproducció de l'espècie al Montseny. També s'hi van prendre dades biomètriques i es van recollir restes presents al niu per identificar-ne la dieta.
Una tendència positiva a la Catalunya Central i Oriental
Les tasques realitzades als dos parcs naturals s'emmarquen en el seguiment de les poblacions d'aufrany a Catalunya. Els estudis dels darrers anys indiquen que la població de la Catalunya Central i Oriental manté una tendència positiva, en contrast amb el declivi que experimenta l'espècie en altres zones de la península Ibèrica.
El seguiment també permet conèixer quins recursos alimentaris utilitzen els aufranys. Entre aquests hi ha restes procedents de la ramaderia extensiva i altres fonts d'aliment disponibles al territori.
La detecció i el control de les parelles reproductores formen part dels programes de monitoratge de fauna dels espais naturals protegits. En aquest cas, hi participen els equips tècnics dels parcs, l'Institut Català d'Ornitologia, l'Equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona i altres entitats implicades en la conservació de l'espècie.