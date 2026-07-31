L'Estiu Jove de Manresa tanca l'edició amb 1.600 participants i una alta valoració

L'Estiu Jove de Manresa ha tancat l'edició 2026 amb un balanç molt positiu després d'aplegar 1.600 participants. La programació, impulsada per l'Ajuntament en col·laboració amb diverses entitats i serveis de la ciutat, ha superat les expectatives d'assistència, fins i tot en les jornades marcades per les altes temperatures.
Les activitats més consolidades tornen a ser les més multitudinàries
Entre les propostes amb més participació destaquen el XX Torneig de vòlei platja, les piscines nocturnes amb música i còctels sense alcohol i el casal d'estiu d'Òrbita Jove, adreçat a joves d'entre 13 i 17 anys, que aquest any ha ampliat la seva durada fins a cinc setmanes.
També han tingut una gran resposta les activitats de gran format, com la Nit de realitat virtual i jocs arcade, la tarda d'inflables aquàtics a la plaça Milcentenari, que va reunir un centenar llarg de participants, l'escape room nocturn El Malefici, la primera edició de l'Urban Esport Fest 3x3 de futbol i la sortida a PortAventura, per a la qual es van incrementar les places disponibles davant l'elevada demanda.
Bona resposta a les activitats artístiques i als cursos formatius
Les activitats de petit format també han mantingut un elevat nivell de participació. Els tallers d'espelmes naturals, impressió 3D, elaboració de gelats naturals o perruqueria i trenes han registrat una bona assistència al llarg de l'estiu.
Pel que fa a les càpsules formatives destinades a joves a partir de 16 anys, els cursos de manipulació d'aliments, de cangur i de primers auxilis bàsics han exhaurit totes les places disponibles. Davant aquest interès, l'organització ja treballa perquè aquestes propostes tinguin continuïtat en futures edicions.
Una programació inclusiva i participativa
L'Ajuntament destaca que la major part de les activitats han estat gratuïtes i que les de pagament s'han ofert a preus simbòlics amb l'objectiu de garantir-ne l'accés al màxim de joves possible. Segons el consistori, la programació ha permès assolir els objectius del Pla Local de Joventut, oferint espais d'oci i lleure segurs i de qualitat.
L'edició d'enguany també ha reforçat el treball en xarxa amb entitats i serveis juvenils de la ciutat en activitats com el torneig de vòlei, els tallers del Casal de Joves La Kampana, les piscines nocturnes o el cinquè Concurs de Rap en Català, que finalment s'ha ajornat fins al setembre.
Els joves també han participat en el disseny de la programació
Una altra de les iniciatives destacades ha estat el procés participatiu impulsat als centres de secundària a través dels Punt al Pati de l'Oficina Jove del Bages. Els alumnes han pogut proposar i votar algunes de les activitats incorporades al programa d'aquest estiu.
Des de l'organització s'ha agraït la implicació tant dels participants com de les entitats i serveis col·laboradors, que han contribuït a consolidar una nova edició de l'Estiu Jove amb una elevada participació i una valoració positiva.