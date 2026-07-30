Cardona constata que tres de cada quatre llars reciclen prou per reduir la nova taxa de residus

Cardona registra uns primers resultats positius en l'aplicació de la nova taxa de residus. Les dades municipals indiquen que el 86% de les llars participen en el sistema de recollida selectiva i que tres de cada quatre compleixen el mínim de lliuraments anuals necessari per beneficiar-se de la reducció de la quota variable. L'Ajuntament, però, continua revisant expedients particulars per garantir que el rebut s'ajusti a la realitat de cada habitatge.
La nova taxa vol premiar qui recicla més
La taxa de residus, aprovada en el marc de les ordenances fiscals del 2026, respon a l'aplicació de la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que adapta la normativa europea i obliga els municipis a implantar una taxa específica que cobreixi el cost real del servei i incorpori incentius a la recollida selectiva.
El model implantat a Cardona divideix el rebut en una quota fixa, destinada a sufragar el servei, i una quota variable, vinculada al grau de participació de cada habitatge en la recollida selectiva. Aquesta part variable es calcula a partir dels lliuraments anuals de la fracció orgànica registrats mitjançant el sistema d'identificació dels cubells o de les àrees tancades.
L'ordenança estableix quatre trams. Els habitatges que no s'han incorporat al sistema porta a porta i no han recollit el cubell homologat assumeixen una quota variable de 60 euros. Els que disposen del cubell però no fan cap lliurament anual paguen 50 euros. Els que registren entre 1 i 46 aportacions anuals abonen 25 euros, mentre que els que acrediten 47 o més lliuraments queden exempts d'aquesta part de la taxa.
La regidora de Medi Ambient, Maria Camps, destaca que el llindar per obtenir la bonificació és assequible. Segons explica, n'hi ha prou de treure el cubell de l'orgànica una vegada per setmana, de les tres recollides disponibles, per accedir al tram més beneficiós. "Hem volgut implantar un sistema just, que premiï els bons hàbits de reciclatge", afirma.
El 86% de les llars participen en el porta a porta
Les dades corresponents al 2025, que serveixen de base per calcular la quota variable del 2026, indiquen que el 86% dels habitatges participen en el sistema porta a porta. D'aquest conjunt, el 73% han superat els 47 lliuraments anuals exigits per quedar exempts de la quota variable.
Per contra, un 13% de les llars no participen en el sistema, mentre que l'1% restant correspon a habitatges desocupats, usuaris d'autocompostatge o altres situacions previstes a l'ordenança. Entre els habitatges que sí que reciclen, aproximadament un 23% es troben en el tram intermedi, amb entre 1 i 46 lliuraments anuals.
L'Ajuntament remarca que aquestes dades encara són provisionals, ja que està revisant expedients relacionats amb incidències tècniques i situacions específiques, com ara habitatges semiocupats, segones residències, autocompostatge o determinades casuístiques dels establiments comercials.
L'alcaldessa, Lluïsa Aliste, assegura que el consistori analitza cada cas de manera individualitzada per garantir una aplicació justa de la taxa. "Volem garantir que cada habitatge tributi d'acord amb la seva realitat", assenyala.
Bonificacions i exempcions segons cada situació
L'ordenança incorpora diferents bonificacions i exempcions per adaptar el rebut a les característiques de cada habitatge. Els habitatges individuals o desocupats disposen d'una tarifa reduïda en la quota fixa, igual que els domicilis de persones que resideixen en una residència per a la gent gran, sempre que s'acrediti que no hi viu ningú més.
També es preveu una bonificació del 25% de la quota fixa per a les famílies nombroses i monoparentals amb ingressos inferiors a 3,5 vegades l'IRSC. Pel que fa a la quota variable, en poden quedar exempts els habitatges que practiquen l'autocompostatge, els semiocupats o desocupats i aquells que acreditin una causa de força major.
El consistori recorda que totes aquestes circumstàncies s'han de justificar documentalment i anima la ciutadania a adreçar-se a l'Oficina del Porta a Porta per revisar el seu expedient si considera que li correspon alguna bonificació o exempció.
Cardona supera àmpliament els objectius europeus de reciclatge
Les dades globals de recollida selectiva també avalen el funcionament del model implantat al municipi. Segons les dades de l'Agència de Residus de Catalunya, durant el 2024 Cardona va assolir un índex de recollida selectiva del 80,8%, molt per sobre del 55% mínim fixat per la normativa europea. Al conjunt del Bages aquest percentatge és del 56,48%, mentre que la mitjana catalana se situa en el 47,29%.
L'alcaldessa destaca que Cardona és un dels deu municipis del Bages amb millors resultats en reciclatge, tot i que considera que encara hi ha marge per incrementar la participació i reduir la fracció resta. En la mateixa línia, la regidora Maria Camps agraeix l'esforç de la ciutadania i assegura que el seu compromís és el que fa possibles aquests resultats.
Per continuar resolent dubtes sobre el funcionament del nou sistema, l'Ajuntament impulsarà una nova campanya informativa i distribuirà material divulgatiu tant als establiments del municipi com a l'Oficina del Porta a Porta, on també s'informarà dels criteris de càlcul de la quota variable, les bonificacions disponibles i els tràmits necessaris per acreditar cada situació.