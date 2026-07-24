Professionals de la construcció coneixen a Cardona els sistemes modulars de CompactHabit

Cardona ha acollit aquest divendres una visita tècnica a les instal·lacions de CompactHabit en què professionals de l'arquitectura, l'arquitectura tècnica i l'enginyeria han pogut conèixer de primera mà els sistemes de construcció modular industrialitzada que desenvolupa l'empresa. La jornada ha estat organitzada per la Intercol·legial Tècnica d'Osona amb l'objectiu d'aprofundir en un model constructiu que guanya pes al sector per la seva eficiència i qualitat.
Una jornada per conèixer la construcció modular
La visita ha reunit professionals vinculats a la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), la Delegació d'Osona-Moianès-Lluçanès del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) i la Demarcació de la Catalunya Central dels Enginyers Industrials de Catalunya (EIC).
Els assistents han iniciat la jornada amb una ponència tècnica sobre el sistema eMii i els diferents sistemes constructius modulars impulsats per CompactHabit. Posteriorment, han recorregut les instal·lacions de l'empresa per observar el procés de fabricació dels mòduls volumètrics autoportants i les diferents fases de producció que es desenvolupen en un entorn industrial controlat abans del seu trasllat i muntatge definitiu.
Intercanvi d'experiències amb l'equip tècnic
Durant el recorregut, els participants han pogut intercanviar impressions amb els responsables tècnics de CompactHabit i aprofundir en aspectes relacionats amb la industrialització de l'edificació, la innovació constructiva, la sostenibilitat i la millora dels processos productius.
Segons els organitzadors, aquest tipus de construcció s'està consolidant progressivament dins el sector gràcies als avantatges que ofereix en termes d'eficiència, qualitat d'execució i optimització dels terminis de les obres.
Una iniciativa per fomentar la formació contínua
L'activitat s'emmarca en la voluntat de la Intercol·legial Tècnica d'Osona de promoure espais de trobada i actualització tècnica entre professionals dels diferents col·legis que la integren.
L'objectiu és afavorir l'intercanvi d'experiències i el coneixement de noves tecnologies i sistemes constructius en àmbits que es consideren estratègics per al futur del sector de la construcció.