El Bages rebrà prop de 2,7 milions de la Diputació per restaurar patrimoni arquitectònic

Onze municipis del Bages rebran prop de 2,7 milions d'euros de la Diputació de Barcelona per impulsar actuacions de restauració i conservació del patrimoni arquitectònic. Els ajuts formen part del Programa sectorial de restauració de patrimoni arquitectònic, dotat amb 27,5 milions d'euros fins a l'any 2027, que té com a objectiu preservar edificis i espais històrics d'interès patrimonial i afavorir-ne l'ús públic com a element de cohesió social, identitat col·lectiva i dinamització econòmica i turística.
La línia de subvencions, aprovada aquest mes de juny per la Diputació de Barcelona, destinarà al Bages un total de 2.696.755,03 euros, que es repartiran entre els ajuntaments d'Artés, Avinyó, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Fonollosa, Monistrol de Montserrat, Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Vicenç de Castellet i Súria, que havien presentat sol·licituds i compleixen els requisits establerts per optar als ajuts.
Restauració de monuments i edificis històrics
Entre les actuacions previstes a la comarca hi ha la restauració de la Torre del Breny, a Castellgalí, amb una intervenció destinada a adequar aquest element patrimonial a les necessitats actuals i garantir-ne la conservació. També destaca la restauració de la sagristia i la sobresagristia de l'església de Sant Vicenç de Fals, al municipi de Fonollosa, una actuació orientada a preservar aquest conjunt d'interès històric i arquitectònic.
El programa impulsat per la Diputació dona suport a projectes de recuperació d'edificis singulars i altres elements patrimonials, com ara castells, palaus, fortificacions, esglésies, monestirs, ponts, aqüeductes, jaciments arqueològics, jardins històrics o espais vinculats a la memòria democràtica.
Un patrimoni amb valor cultural, social i econòmic
El diputat d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic i vicepresident quart de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, ha destacat que "restaurar el patrimoni arquitectònic local és fer que aquests elements que formen part de la memòria històrica d'una comunitat no es perdin i arribin en les millors condicions a les generacions futures".
Castells també ha remarcat que aquestes actuacions "esdevenen una font de desenvolupament econòmic, turístic i cultural del territori", ja que contribueixen a posar en valor espais singulars i a generar noves oportunitats per als municipis.