Una exposició a Súria reinterpreta el patrimoni del Poble Vell a través de la mirada dels alumnes

El primer pis d'El Casinet del Poble Vell de Súria acull fins al proper 22 de juny l'exposició Art i Història, una proposta artística i educativa protagonitzada per alumnes dels centres educatius del municipi que convida a redescobrir els espais emblemàtics del nucli antic surienc a través d'una nova mirada creativa.
La mostra és fruit d'un treball col·laboratiu entre l'alumnat de 1r d'ESO de l'Institut Mig-Món i els estudiants de 3r de Primària de les escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac. El projecte està impulsat conjuntament per l'Oficina de Turisme i els centres escolars de la vila i enguany arriba a la seva segona edició.
Un diàleg artístic entre fotografia i arts plàstiques
L'exposició parteix de fotografies originals realitzades per alumnes de l'Institut Mig-Món sobre diferents espais i elements representatius del Poble Vell de Súria. A partir d'aquestes imatges, els alumnes de les escoles de primària han reinterpretat els espais utilitzant diverses tècniques plàstiques.
El resultat és una mostra col·lectiva que combina patrimoni, creativitat i treball cooperatiu, i que ofereix una mirada renovada sobre alguns dels indrets més singulars del centre històric del municipi.
Apropar el patrimoni als més joves
El projecte Art i Història es va iniciar l'any 2025 amb la voluntat d'apropar el patrimoni històric local als infants i joves de Súria mitjançant activitats creatives i participatives.
Entre els objectius de la iniciativa hi ha estimular la creativitat com a eina d'aprenentatge, afavorir la col·laboració entre els diferents centres educatius del municipi i fomentar el coneixement i la vinculació de l'alumnat amb el patrimoni cultural del Poble Vell.
Horaris de visita
L'exposició es podrà visitar fins al 22 de juny en els següents horaris:
- Divendres, diumenges i festius, d'11 del matí a 2 del migdia.
- Dissabtes feiners, també de 4 de la tarda a 7 del vespre.