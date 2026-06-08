Balsareny celebrarà dissabte la XIV Trobada Gegantera amb l'aniversari d'en Joan i la Mariona

Balsareny es convertirà aquest dissabte, 13 de juny, en epicentre de la cultura popular catalana amb la celebració de la XIV Trobada Gegantera organitzada per la Colla de Geganters, Grallers i Tabalers Els K + Sonen. La jornada tindrà enguany un caràcter especialment commemoratiu coincidint amb els 15 anys dels gegantons del municipi, en Joan i la Mariona, dues figures molt estimades al poble que s'han convertit en símbol del relleu generacional de la tradició gegantera balsarenyenca.
La trobada combinarà activitats infantils, cercaviles, balls de lluïment i un sopar popular en una jornada que omplirà els carrers del municipi de música, cultura i imatgeria festiva.
Quinze anys dels gegantons del poble
La celebració d'aquest any girarà especialment entorn dels gegantons Joan i Mariona, estrenats oficialment durant la Festa Major de Balsareny de l'any 2011. El projecte va néixer a finals del 2010 impulsat per membres de l'actual colla gegantera i per l'Ajuntament de Balsareny, aleshores encapçalat per l'alcalde Jaume Rabeya.
L'objectiu era crear unes figures més accessibles que permetessin la participació dels infants i també de persones amb dificultats per portar els gegants grans pel seu pes o dimensions. Els gegantons van ser construïts pel reconegut mestre cardoní Toni Mujal i Obradors i tenen una alçada de 2,70 metres i un pes aproximat de 26 i 28 quilos.
Des de la seva estrena, les dues figures han contribuït a consolidar un planter geganter al municipi i a reforçar la continuïtat de la cultura popular local.
Figures vinculades a la història del municipi
Els dos gegantons mantenen una estreta relació amb la història i la identitat de Balsareny. En Joan representa mossèn Joan Bajona i Pintó, fill adoptiu del municipi, rector durant més de cinquanta anys i una figura molt vinculada a la vida cultural i associativa del poble. Va destacar especialment per la seva passió per la música i per la tècnica del mosaic, deixant una petjada destacada en la vida cultural balsarenyenca.
Per la seva banda, la Mariona simbolitza les dones treballadores de les fàbriques tèxtils del segle passat que treballaven a les colònies i indústries situades a la vora del riu Llobregat. La seva indumentària reprodueix fidelment la roba habitual d'una jornada laboral de l'època i vol retre homenatge a la memòria obrera femenina del territori.
Matí dedicat als gegantons i als elements infantils
La programació començarà dissabte al matí amb la segona trobada de gegantons i elements infantils que organitza el municipi. La iniciativa està oberta a tots els nens i nenes que vulguin participar-hi amb el seu propi gegantó, capgròs, drac, mulasseta o qualsevol altre element festiu infantil.
La cercavila sortirà a les 11 del matí des de la plaça Ricard Viñas i estarà encapçalada pels protagonistes de l'aniversari, en Joan i la Mariona. El recorregut finalitzarà al mateix punt amb un vermut musical per a tots els participants.
Una quarantena de figures a la trobada de la tarda
La tarda concentrarà el gruix de la celebració amb la XIV Trobada Gegantera de Balsareny. A partir de les 5 de la tarda, la plaça de l'Ajuntament començarà a rebre les colles participants arribades d'arreu de Catalunya.
Entre les agrupacions convidades hi haurà colles de Barcelona-Sagrada Família, la Beguda Alta, Castellbell i el Vilar, l'Esquirol, Montmajor, Prats de Lluçanès, Puig-reig, Ribes de Freser, Rubí, Sant Esteve Sesrovires, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Jordi de Cercs, Sant Martí Sesgueioles, Ullastrell i Vacarisses, a més de tota la imatgeria festiva de Balsareny.
L'organització preveu que una quarantena de figures geganteres participin en la trobada.
A les 6 de la tarda es farà l'acte d'homenatge als gegantons Joan i Mariona i, tot seguit, arrencarà la cercavila pels carrers del casc antic del municipi.
Balls de lluïment i concert final
La jornada culminarà cap a 3/4 de 8 del vespre a la plaça de l'Església amb la presentació de totes les colles participants i els tradicionals balls de lluïment.
Posteriorment, la festa continuarà amb un sopar popular i de germanor a la plaça de la Mel, amenitzat amb un concert a la fresca del grup de grallers Penjats.