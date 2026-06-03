Súria amplia les visites guiades a la futura Biblioteca-Centre Cultural

L'Ajuntament de Súria ha decidit ampliar el calendari de visites guiades a l'edifici de la futura Biblioteca-Centre Cultural davant l'elevat interès ciutadà que ha despertat la iniciativa. Les noves visites tindran lloc els divendres 26 de juny i 3 de juliol, amb dues sessions cada dia i places limitades.
La decisió arriba després que s'hagin exhaurit totes les places disponibles per a les quatre visites inicials programades pels dies 19 i 20 de juny. Amb aquesta ampliació, es faran finalment un total de vuit visites guiades a l'edifici del futur equipament cultural.
Nous dies i horaris de visita
Les noves jornades incorporades al calendari mantindran el mateix format que les primeres visites programades. Els horaris previstos són les 6 i les 7 de la tarda tant el divendres 26 de juny com el divendres 3 de juliol.
Les persones interessades a participar-hi hauran de fer inscripció prèvia abans del 17 de juny a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de la Casa de la Vila, ja sigui presencialment o bé per telèfon (93 868 28 00).
Donar a conèixer el futur equipament
L'objectiu de les visites és permetre a la ciutadania conèixer l'interior de l'edifici abans de la seva inauguració definitiva i abans que s'hi instal·li tota la dotació material prevista.
La futura Biblioteca-Centre Cultural està considerada una de les inversions públiques més importants de la història recent de Súria. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 3,7 milions d'euros i ha rebut aportacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el mateix Ajuntament de Súria.
El nou equipament està destinat a convertir-se en un espai de referència cultural per al municipi, integrant els serveis bibliotecaris i diferents usos culturals i comunitaris en un únic edifici.