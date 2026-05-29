Súria vol preservar la memòria del Cinema Califòrnia als nous equipaments culturals

El ple municipal de Súria ha aprovat inicialment donar el nom de Biblioteca Califòrnia i El Califòrnia Centre Cultural als nous equipaments culturals construïts a l'espai de l'antic Cinema Califòrnia, amb la voluntat de mantenir viva una denominació històrica i molt arrelada al municipi. El dictamen també planteja recuperar el nom del Rec de les Dones per a la nova plaça situada davant de l'edifici.
Voluntat de mantenir la memòria popular
La proposta va tirar endavant dijous en la sessió ordinària del ple municipal amb els vots favorables del PSC, els vots en contra d'ERC i Junts per Súria i l'abstenció del GIIS. Durant la votació es van registrar dues absències dels grups municipals d'ERC i FP.
Segons el dictamen aprovat inicialment, el manteniment del nom Califòrnia i la recuperació del Rec de les Dones busquen establir "un vincle indissoluble entre el passat de la vila i els nous equipaments", reforçant així la memòria oral i col·lectiva del municipi.
El text recorda que el Cinema Califòrnia va ser un dels grans referents socials, culturals i lúdics de Súria durant bona part del segle XX. En aquest sentit, el consistori considera que conservar-ne el nom simbolitza la continuïtat de l'activitat cultural en aquest espai, ja que "on abans es difonia cultura a través del cinema, ara es farà a través de la lectura, l'estudi i les arts escèniques".
Recuperació del nom del Rec de les Dones
Pel que fa a la nova plaça situada davant dels equipaments, la proposta municipal aposta per recuperar el nom del Rec de les Dones, un espai que, segons el dictamen, forma part de la memòria popular de la vila i havia estat un "centre neuràlgic de socialització femenina".
Amb aquesta denominació, el govern municipal també pretén incrementar la presència de referències vinculades a les dones dins del nomenclàtor local.
Ara s'obre el període d'exposició pública
Com que es tracta d'una aprovació inicial, el dictamen quedarà ara sotmès a un període d'informació pública de 20 dies abans de la seva aprovació definitiva.