Boicot ICL denuncia que l'Ajuntament ha tornat a esborrar el seu logo del mural Propalestina

El col·lectiu Boicot ICL ha denunciat públicament que l'Ajuntament de Manresa ha tornat a pintar sobre la firma del mural reivindicatiu situat a la Ben Plantada, una acció que interpreten com un nou intent d'"invisibilitzar" la campanya de suport a Palestina. El mural va ser elaborat el passat 22 de febrer conjuntament amb la Xarxa d'Estructures Populars i Comunitàries de Manresa (XEPC) .
Denuncien intents de veto institucional
Segons ha explicat el col·lectiu, aquest nou episodi arriba després que alguns regidors "haguessin intentat vetar la participació de la campanya a la Festa del Riu" i que l'Ajuntament "s'hagués negat a fer difusió d'actes on apareixia el nom de Boicot ICL".
La plataforma recorda que ja el mes de març va denunciar a través de les xarxes socials que el consistori havia esborrat el seu logotip del mateix mural.
Un mural de suport al poble palestí
L'obra es va pintar a la Ben Plantada amb l'objectiu de reivindicar la solidaritat amb la població palestina i defensar el boicot a Israel. El mural inclou diverses imatges i missatges vinculats a la causa palestina, com les frases Del riu al mar i Palestina lliure, així com elements simbòlics com la silueta de Palestina, oliveres i síndries.
En dos dels quadres també hi apareixien els logotips de Boicot ICL i de la XEPC com a entitats organitzadores de la iniciativa.
Crítiques a ICL
La campanya Boicot ICL reclama la sortida de l'empresa israeliana del territori pels seus presumptes vincles amb el genocidi a Gaza, així com per motius ambientals i laborals relacionats amb la seva activitat.
En el comunicat fet públic, el col·lectiu afirma que "l'Ajuntament de Manresa ens vol esborrar" i assegura que continuarà treballant perquè la campanya "cada vegada sigui més gran i forta".