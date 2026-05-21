«S'hauria d'inaugurar un espai esportiu, no una placa»: la CUP no va a l'acte de la Pista Castell

La CUP-Fem Manresa ha anunciat que no participarà en l'acte commemoratiu d'aquest dijous pels 25 anys de la cessió de l'antiga Pista Castell a l'Ajuntament de Manresa. La formació justifica la seva absència com una protesta pel fet que el govern municipal mantingui aturat el projecte per habilitar dues pistes esportives al solar de l'equipament, una proposta aprovada pel ple municipal el juny de 2022.
La candidatura considera que l'acte institucional, que inclourà la col·locació d'una placa explicativa sobre la importància històrica de la desapareguda Pista Castell, arriba sense haver complert el compromís polític adquirit fa gairebé quatre anys. "S'hauria d'estar inaugurant un espai esportiu, no només una placa", asseguren des de la CUP-Fem Manresa.
Un projecte aprovat el 2022 que continua encallat
La proposta aprovada pel ple municipal contemplava habilitar una pista de bàsquet i futbol sala i una pista de voleibol al solar de l'antiga instal·lació esportiva, enderrocada l'any 2015. La iniciativa va ser impulsada per Fem Manresa a petició del Club Esportiu Popular de Manresa i va rebre el suport d'ERC, Junts, Ciutadans i el regidor no adscrit, mentre que el PSC es va abstenir.
Segons la CUP-Fem Manresa, la ciutat pateix una manca d'equipaments esportius i d'espais oberts per a la pràctica esportiva, especialment al barri del Passeig i Rodalies. La formació defensa que recuperar el solar de la Pista Castell ajudaria a cobrir aquesta necessitat i facilitaria l'accés a l'esport com a eina de cohesió social, salut i creació de comunitat.
Crítiques al govern per la manca d'execució
La candidatura denuncia que el govern municipal no ha fet cap pas efectiu per executar els acords aprovats el 2022, malgrat que el ple també havia aprovat incloure una partida econòmica al pressupost municipal del 2023 per tirar endavant el projecte.
Des de la CUP-Fem Manresa asseguren que el govern argumenta que l'actuació tindria un cost massa elevat, aproximadament de 125.000 euros, i que les pistes serien provisionals perquè el solar forma part d'un futur projecte integral del parc de Puigterrà. La formació, però, considera que aquest projecte global no s'ha concretat mai i critica que el solar continuï buit més d'una dècada després de l'enderroc de l'antiga instal·lació.
Una placa per recordar la Pista Castell
L'acte d'aquest dijous servirà per commemorar els 25 anys de la cessió de la Pista Castell a l'Ajuntament i per instal·lar-hi una placa explicativa sobre la història i el paper que va tenir l'equipament a la ciutat. La iniciativa dona compliment a una proposta presentada per Junts i aprovada pel ple municipal l'octubre de 2025 amb el suport de la majoria de grups municipals.