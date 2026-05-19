Junts critica que la Línia Orbital Ferroviària exclogui Manresa del projecte

Junts per Manresa ha denunciat que el plantejament de la futura Línia Orbital Ferroviària torna a deixar fora la Catalunya Central i ha criticat que el projecte no inclogui Manresa, malgrat el paper estratègic de la ciutat com a capital econòmica, universitària i de serveis del territori. El grup liderat per Ramon Bacardit considera que tant el PSC com ERC continuen impulsant polítiques ferroviàries pensades "únicament en clau metropolitana" i reclama que es rectifiqui abans que el projecte avanci definitivament.
Junts denuncia una nova "desconnexió" de la Catalunya Central
Segons ha exposat Junts per Manresa en un comunicat, el fet que la futura Línia Orbital Ferroviària no contempli la connexió amb Manresa evidencia, al seu entendre, una manca de visió territorial del Govern i dels principals partits que lideren les institucions catalanes.
El cap de files del grup municipal, Ramon Bacardit, ha qualificat la situació "d'incomprensible i inadmissible" i ha lamentat que la Catalunya Central torni a quedar al marge d'una infraestructura que consideren estratègica per al conjunt del país.
Per a Junts, Manresa exerceix una funció central al territori i dona servei a desenes de municipis del Bages i de la Catalunya Central, tant en l'àmbit econòmic com en el comercial, universitari i administratiu. En aquest sentit, el grup considera que excloure la ciutat del traçat previst és una decisió que perjudica el desenvolupament del territori interior.
"Ens trobem novament davant d'una manera de fer política on sembla que hi hagi una Catalunya de primera i una Catalunya de segona", ha afirmat Bacardit, que ha assegurat que, tant per al PSC com per a ERC, "Manresa i la Catalunya Central sempre queden fora de les grans decisions estratègiques".
Crítiques a l'estat actual de Rodalies
Junts per Manresa també ha aprofitat per denunciar l'estat actual del servei de Rodalies, que considera "absolutament deficient". El grup municipal critica les incidències constants, els retards habituals i la manca històrica d'inversions a la línia que connecta Manresa amb Barcelona. Segons Bacardit, aquesta situació perjudica directament la competitivitat de la ciutat i limita les oportunitats de creixement econòmic i social de la comarca.
"Tenim unes Rodalies que funcionen pèssimament i que fa massa anys que castiguen els ciutadans de la Catalunya Central", ha afirmat el dirigent municipal, que considera contradictori impulsar noves infraestructures ferroviàries sense resoldre abans les mancances del servei actual.
Junts defensa que qualsevol projecte ferroviari de futur hauria d'anar acompanyat d'una aposta decidida per modernitzar la xarxa existent i millorar-ne la fiabilitat i la rapidesa.
Crida a Marc Aloy perquè reclami la connexió amb Manresa
El grup municipal també ha fet una crida directa a l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, perquè pressioni el seu partit i exigeixi que la futura Línia Orbital Ferroviària arribi fins a la capital del Bages. Junts assegura que encara s'és a temps de modificar el plantejament inicial del projecte i incorporar-hi Manresa com a node ferroviari estratègic.
"Si l'alcalde de Manresa defensa de manera clara i contundent que aquesta infraestructura arribi a la ciutat, nosaltres li donarem tot el suport", ha assegurat Bacardit, que també s'ha compromès a traslladar aquesta reivindicació al seu partit.
Segons Junts, la nova Línia Orbital hauria de servir per vertebrar el conjunt del país i no només per reforçar les connexions de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Reclamen arribar a Barcelona en menys d'una hora
Finalment, Junts per Manresa ha insistit en la necessitat que la ciutat disposi d'un servei ferroviari "modern, puntual i competitiu". El grup considera prioritari reduir el temps de trajecte amb Barcelona i fixa com a objectiu poder arribar a la capital catalana en menys d'una hora. Per a Bacardit, aquesta millora és clau perquè Manresa pugui continuar atraient població, inversions i activitat econòmica.
"Sense bones infraestructures, la Catalunya Central continuarà perdent competitivitat i oportunitats de futur", ha conclòs el líder municipal de Junts.