Manresa invertirà 9,4 milions per modernitzar equipaments esportius arreu de la ciutat

L'Ajuntament de Manresa ha presentat aquest divendres el nou Pla de Millora dels Equipaments Esportius Municipals, un programa d'inversions que mobilitzarà 9.439.384 euros amb l'objectiu de modernitzar i renovar la xarxa d'instal·lacions esportives de la ciutat, especialment aquelles que acumulen més anys d'envelliment i necessitats de manteniment.
El projecte ha estat presentat per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i pel regidor d'Esports i Salut, Anjo Valentí, que han destacat que es tracta d'una inversió "històrica" en l'àmbit esportiu municipal i que vol garantir unes instal·lacions "modernes, accessibles i equilibrades territorialment".
El consistori remarca que el pla busca no només actuar als grans equipaments esportius centrals de la ciutat, sinó també reforçar les instal·lacions dels barris per millorar les condicions de pràctica física i esportiva de tota la ciutadania.
Més de tres milions d'euros per al Congost
El principal paquet d'inversions es destinarà a la Zona Esportiva del Congost, on s'actuarà amb un pressupost global de 3.340.910 euros. Entre les actuacions més destacades hi ha la renovació de la pista sintètica de l'estadi d'atletisme, una demanda històrica dels clubs i usuaris. També es reformarà el gimnàs i s'intervindrà a les grades.
A l'estadi de futbol del Congost es reformaran els vestidors, es remodelarà la graderia i es construiran nous accessos. El pla també inclou actuacions al Complex del Vell Congost, on es crearan noves oficines, així com millores al camp de beisbol i al camp de rugbi.
En el cas del camp de beisbol, s'hi instal·larà una nova xarxa parapilotes i es farà un estudi per analitzar possibles actuacions futures sobre la graderia i la gespa.
Pel que fa al camp de rugbi, el projecte contempla la instal·lació de nou enllumenat LED i l'habilitació d'un nou espai destinat al tercer temps.
Les piscines municipals guanyaran una coberta climatitzada
El segon gran bloc d'inversions se centrarà a les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella, que rebran 3.166.834 euros. La principal actuació serà el cobriment i climatització de la piscina exterior, una obra llargament reivindicada que permetrà ampliar-ne l'ús durant tot l'any. El projecte també inclou el sanejament dels vasos de la piscina coberta i diverses millores als sistemes de climatització de l'equipament.
Segons ha explicat el govern municipal, aquesta actuació ha de permetre millorar el confort dels usuaris, reduir consums energètics i incrementar les possibilitats d'ús esportiu i social de la instal·lació.
Actuacions als barris
El tercer àmbit del pla correspon als equipaments esportius dels barris, on s'invertiran 2.113.500 euros. Una de les actuacions més destacades serà la construcció d'una nova graderia al camp municipal de la Mion, on també es preveu instal·lar un nou marcador.
Al camp de futbol del Xup es canviarà la gespa artificial, mentre que a la Balconada es renovarà el paviment de formigó de la zona d'accessos al camp de futbol.
També es restaurarà el paviment de la pista poliesportiva de la Font dels Capellans per adaptar-la a la pràctica del patinatge.
El projecte inclou igualment millores en tanques perimetrals, tancaments i xarxes parapilotes en diferents instal·lacions esportives de la ciutat, com les pistes de Cal Gravat, el Xup, els Comtals i la plaça 8 de Març.
Segons el consistori, aquestes actuacions volen reforçar la pràctica esportiva de proximitat i garantir equipaments més segurs i funcionals als barris.
Millores estructurals a l'Ateneu Les Bases
El quart àmbit d'actuació correspon a l'Ateneu Les Bases, on s'invertiran 818.140 euros. Les obres serviran per reparar la coberta de l'edifici, reduir problemes d'humitat i habilitar una nova sala d'entrenament funcional.
També es preveu la implantació d'un nou protocol de protecció contra incendis per adaptar l'equipament a les normatives actuals.
L'Ajuntament considera que aquestes millores permetran actualitzar un dels equipaments esportius més utilitzats de la ciutat i millorar-ne la funcionalitat.
Finançament compartit amb altres administracions
Un dels aspectes que el govern municipal ha volgut destacar és la capacitat d'obtenir finançament extern per desenvolupar el pla. La Generalitat de Catalunya aportarà 1.250.000 euros a través del Pla de Xoc per a la Modernització dels Equipaments Esportius. La Diputació de Barcelona hi contribuirà amb 1.337.695 euros provinents de diversos programes de suport. També arribaran 392.733 euros dels Fons Europeus Next Generation.
La resta del finançament, 6.458.956 euros, anirà a càrrec de l'Ajuntament de Manresa. D'aquesta quantitat, 2.774.101 euros seran executats per Aigües de Manresa i 818.140 euros per l'empresa concessionària de l'Ateneu Les Bases.
Un pla dividit en tres fases
El projecte s'executarà en tres fases diferenciades entre els anys 2025 i 2029. La primera fase, amb una inversió d'1.199.269 euros, ja s'ha executat durant aquest 2025. Entre les actuacions realitzades hi ha la instal·lació de nova gespa artificial al camp de futbol de les Cots i l'adequació de la pista poliesportiva de la Balconada per a la pràctica de l'hoquei patins. A la Balconada també s'hi han instal·lat quatre nous mòduls de vestidors. A l'Ateneu Les Bases s'ha incorporat nova maquinària de càrdio. Pel que fa al Congost, ja s'ha plantat nou arbrat a l'estadi d'atletisme i s'ha instal·lat il·luminació LED a l'estadi de futbol.
Les grans obres començaran aquest 2026
La segona fase, prevista per aquest 2026, mobilitzarà 3.820.028 euros. En aquest període començaran algunes de les actuacions més destacades del pla, com el cobriment i climatització de la piscina exterior de les Piscines Municipals o la renovació de la pista sintètica de l'estadi d'atletisme. També es construirà la nova graderia del camp de futbol de la Mion.
Als barris es faran actuacions com la restauració del paviment de la pista de la Font dels Capellans, nous tancaments a la pista de Cal Gravat i la instal·lació de xarxes parapilotes a la plaça 8 de Març per protegir els habitatges de l'entorn.
El pla culminarà entre el 2027 i el 2029
La tercera fase es desenvoluparà entre els anys 2027 i 2029 i comptarà amb un pressupost de 4.420.086 euros. En aquesta etapa es completarà la reforma de les grades de l'estadi d'atletisme i es remodelaran els vestidors, la graderia i els accessos de l'estadi de futbol.
També es canviarà la gespa artificial del camp de futbol del Xup i es crearà la nova sala d'entrenament funcional de l'Ateneu Les Bases.
Noves infraestructures vinculades a l'esport
Paral·lelament al pla d'equipaments, el govern municipal també ha destacat altres inversions estratègiques vinculades a l'esport i a la transformació urbana de la ciutat. Aquestes actuacions sumen 5.095.434 euros addicionals.
Entre elles hi ha la nova central de biomassa de la Zona Esportiva del Congost, un projecte ja executat amb finançament de la Diputació de Barcelona. També es preveu la urbanització del tram sud de l'Avinguda de l'Esport entre els anys 2026 i 2027, amb finançament compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament de Manresa. Aquest projecte ha de permetre millorar els accessos i la mobilitat de tota l'àrea esportiva del Congost.
"Compromís amb l'esport de ciutat i de barri"
Durant la presentació del pla, l'alcalde Marc Aloy ha defensat que el projecte permetrà "posar al dia" equipaments que acumulaven dècades sense grans inversions i ha remarcat que les actuacions es distribueixen per tota la ciutat.
Per la seva banda, el regidor Anjo Valentí ha subratllat que el pla combina grans projectes amb intervencions de proximitat als barris i que respon a necessitats plantejades pels clubs i usuaris.
Amb aquest full de ruta, el govern municipal assegura que Manresa disposarà durant els propers anys d'una xarxa esportiva "renovada, equilibrada i adaptada a les necessitats actuals" tant per a l'esport base com per a la pràctica comunitària i competitiva.