La Diputació invertirà prop de 300.000 euros per millorar el camp de la Pirinaica

La Diputació de Barcelona destinarà prop de 300.000 euros a la millora de les instal·lacions del club de futbol de la Pirinaica de Manresa. La inversió permetrà impulsar noves actuacions al camp municipal, especialment la construcció de graderies en bona part del perímetre del terreny de joc, una reivindicació històrica tant de l'entitat esportiva com del barri.
L'actuació ha de contribuir a modernitzar l'equipament i a millorar les condicions tant per als jugadors com per al públic que assisteix als partits i activitats del club. La Pirinaica s'ha consolidat en els darrers anys com una entitat amb un important paper social, esportiu i formatiu dins el barri i la ciutat.
Millores per reforçar l'activitat esportiva i social
La previsió és que la major part dels recursos es destinin a la instal·lació de graderies, una actuació que permetrà ampliar la capacitat i comoditat de l'espai destinat als espectadors. El projecte també ha de facilitar la celebració d'activitats esportives en millors condicions i reforçar el paper del club com a espai de cohesió comunitària.
Des de l'entitat fa temps que es reclamaven millores estructurals a les instal·lacions per adaptar-les al creixement de l'activitat esportiva i al nombre d'equips i famílies vinculades al club.
Coordinació institucional per impulsar el projecte
Segons s'ha explicat, el diputat provincial i cap de l'oposició a l'Ajuntament de Manresa, Ramon Bacardit, ha treballat durant els darrers mesos per facilitar aquesta inversió des de la Diputació de Barcelona. Durant aquest procés, ha mantingut contactes amb el president del club, Manel Artero, així com amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valenti, per coordinar el desenvolupament del projecte.
Bacardit ha destacat la importància de continuar impulsant actuacions que permetin millorar equipaments esportius i donar suport a les entitats de la ciutat.