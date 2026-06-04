El dimarts de Festa Major serà el segon festiu local d'Artés l'any 2027

El dimarts de Festa Major ha estat la proposta més votada en el procés participatiu impulsat per l'Ajuntament d'Artés per escollir el segon festiu local del municipi de cara a l'any 2027. La proposta ha obtingut 278 vots, el 48,2% del total, i serà traslladada al ple municipal del mes de juliol per a la seva aprovació definitiva.
En total, 576 artesencs han participat en aquesta consulta ciutadana, que s'ha desenvolupat presencialment entre el 27 i el 31 de maig en cinc espais diferents del municipi. Els participants podien escollir entre onze propostes vinculades a la identitat, les tradicions locals o commemoracions destacades de Catalunya.
Sant Jordi i la Festa de la Verema, entre les opcions més votades
Després del dimarts de Festa Major, les opcions que han rebut més suport han estat la diada de Sant Jordi, el 23 d'abril, amb 49 vots; el dilluns de la Festa de la Verema del Bages, amb 43, i el 2 de gener, coincidint amb la Revolta dels Burots, amb 41 vots.
El procés es va iniciar el passat mes de març amb una fase oberta de presentació de propostes. Posteriorment, un jurat va seleccionar les onze opcions que finalment es van sotmetre a votació popular.
L'Ajuntament valora positivament la participació
L'alcalde d'Artés, Enric Forcada, ha destacat la voluntat del consistori de facilitar al màxim la participació ciutadana. En aquest sentit, ha remarcat que les votacions es van fer durant cinc dies i en cinc ubicacions diferents, amb un total de vint hores de votació, "una durada superior a la d'unes jornades electorals habituals" amb l'objectiu d'arribar al màxim de població possible.
Forcada també ha valorat positivament la resposta ciutadana i ha assegurat que aquest tipus d'iniciatives permeten que la ciutadania "tingui ganes de participar i sentir-se escoltada", fent que les decisions municipals siguin percebudes com a més compartides.
Primera experiència participativa per decidir un festiu local
Aquesta és la primera vegada que Artés escull un dels seus festius locals a través d'un procés participatiu. El dilluns de Festa Major continuarà sent el primer festiu local fix del municipi, mentre que el consistori preveu donar continuïtat a aquest model de participació en els pròxims anys, tot i que l'aprovació oficial dels festius es faci anualment en sessió plenària.