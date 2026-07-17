El ple de Manresa aprova reforçar la seguretat i dignificar el passatge Sorribes

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat aquest dijous una moció per intervenir al passatge Sorribes, al barri del Poble Nou, amb l'objectiu de millorar la seguretat i revertir la degradació de l'espai. La proposta, presentada per Junts i modificada amb una esmena del govern, inclou l'estudi de la instal·lació d'una càmera de videovigilància, l'increment de les tasques de neteja i manteniment i la coordinació amb els propietaris dels terrenys privats per facilitar-ne el tancament i la recuperació. El debat ha estat marcat pel testimoni dels veïns, que han denunciat una situació de conflictivitat que asseguren que s'arrossega des de fa anys.
Un debat impulsat per les queixes dels veïns
La situació del passatge Sorribes, un vial de vianants situat al barri del Poble Nou, ha centrat un dels debats del ple municipal de Manresa d'aquest dijous. La moció presentada pel grup municipal de Junts reclamava una actuació urgent davant els problemes d'inseguretat, incivisme i degradació que, segons la formació i els veïns afectats, fa anys que es registren en aquest espai.
El text original plantejava tres mesures principals: instal·lar una càmera de videovigilància, executar una actuació integral de dignificació de l'entorn -amb neteja, retirada de pintades i poda de la vegetació- i accelerar les actuacions urbanístiques previstes per permetre el tancament dels solars abandonats que limiten amb el passatge.
Abans de la votació, però, el govern municipal ha presentat una esmena que modificava alguns dels acords. Després del debat, la proposta ha acabat prosperant amb aquests canvis incorporats.
Junts defensa que el passatge necessita mesures excepcionals
El portaveu de Junts, Ramon Bacardit, ha defensat que el passatge presenta unes característiques que afavoreixen la conflictivitat. Ha explicat que és un espai exclusivament per a vianants, amb poca visibilitat des dels carrers adjacents i envoltat de solars i edificacions en estat de degradació. Segons ha exposat, aquestes circumstàncies dificulten la vigilància policial i han convertit el lloc en un punt on es produeixen reiteradament actes incívics i delictius.
Per aquest motiu, el grup municipal considerava imprescindible instal·lar una càmera de videovigilància. Bacardit ha defensat que aquesta eina tindria un doble efecte: dissuadir determinats comportaments i facilitar la identificació dels responsables quan es cometessin infraccions o delictes.
Durant la seva intervenció també ha reclamat una actuació de manteniment més intensa al passatge, amb una neteja periòdica, la retirada de pintades i la poda de la vegetació que, segons ha afirmat, limita la visibilitat i contribueix a la sensació d'inseguretat.
Els veïns descriuen una situació de degradació continuada
El moment més destacat del debat ha arribat amb les intervencions dels representants de l'Associació de Veïns i Veïnes del Poble Nou i d'un dels residents del passatge. El president de l'entitat, Valentí Serra, ha fet un repàs històric de la situació de l'espai i ha recordat que els problemes no són nous. Segons ha explicat, des de fa més de dues dècades els veïns reclamen actuacions per evitar l'accés als terrenys abandonats i millorar les condicions de l'entorn.
Ha recordat que en diferents moments s'havien executat algunes actuacions, com la urbanització parcial del passatge o el tapiat d'alguns edificis abandonats, però ha lamentat que els problemes hagin reaparegut amb el pas dels anys.
Més contundent encara ha estat el testimoni de Gregorio Sánchez, un dels veïns que resideix al passatge des de fa dos anys. Durant la seva intervenció ha descrit un escenari marcat pel consum i la venda de drogues, la presència habitual de persones ocupant els solars abandonats, actes vandàlics i comportaments incívics davant mateix dels habitatges.
El veí també ha explicat que els residents han trucat repetidament a la Guàrdia Urbana i ha afirmat que la situació s'ha fet insostenible. També ha relatat que ell mateix ha estat objecte d'amenaces després de recriminar alguns comportaments incívics.
En un dels moments més emocionals del debat ha afirmat que "la càmera seria l'única manera de solucionar aquest problema", insistint que els veïns necessiten recuperar la tranquil·litat i que moltes persones eviten passar pel passatge a causa de la sensació d'inseguretat.
El govern accepta el fons de la moció però modifica els acords
En nom del govern, el regidor d'Urbanisme, Carles Garcia, ha assegurat que l'executiu comparteix la preocupació pels problemes exposats pels veïns i que està disposat a actuar. Tanmateix, ha justificat la presentació d'una esmena perquè alguns dels compromisos plantejats per Junts no es podien assumir en els termes proposats.
Pel que fa a la videovigilància, Garcia ha explicat que el desplegament de càmeres respon a una planificació global de ciutat i que la seva instal·lació depèn també de l'autorització de la Generalitat i del compliment dels requisits en matèria de protecció de dades. El govern ha proposat inicialment eliminar aquest punt de la moció, però durant el debat s'ha arribat a un acord intermedi.
Pel que fa a les actuacions físiques sobre el passatge, el regidor ha explicat que l'Ajuntament incrementarà les tasques de neteja i manteniment als espais de titularitat pública i continuarà exigint als propietaris dels terrenys privats que compleixin les seves obligacions mitjançant ordres d'execució quan sigui necessari.
Respecte al tercer punt, el govern ha substituït la referència al planejament urbanístic vigent per un compromís de coordinar-se amb els propietaris per estudiar fórmules que permetin avançar en les cessions dels solars i facilitar el tancament dels espais privats.
Divergència sobre les càmeres de videovigilància
La instal·lació de càmeres ha concentrat bona part del debat polític. Junts ha defensat que el passatge Sorribes constitueix un cas excepcional i que, sense aquesta mesura, serà molt difícil reduir la conflictivitat. El grup municipal Nacionalista també s'ha mostrat favorable a estudiar aquesta possibilitat, argumentant que les càmeres poden tenir un efecte dissuasiu en espais especialment problemàtics.
En canvi, Fem Manresa ha expressat el seu desacord amb aquesta solució. La regidora Roser Alegre ha afirmat que la videovigilància no resol per si sola els problemes de convivència i ha advertit que apostar sistemàticament per aquest model podria derivar en una ciutat excessivament vigilada. La regidora també ha reclamat que es diferenciessin clarament els problemes d'incivisme dels fets delictius i ha defensat que, més enllà de l'actuació policial quan sigui necessària, cal actuar sobre les causes de la degradació urbana.
El govern defensa la tasca de la Guàrdia Urbana
Durant el debat també s'ha produït un intercanvi entre el govern i Vox arran de les referències a la resposta policial davant les incidències denunciades pels veïns. El regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí, ha defensat la feina de la Guàrdia Urbana i ha rebutjat que els agents rebin instruccions polítiques per no intervenir en determinades situacions.
Valentí ha assegurat que el cos policial actua d'acord amb criteris operatius i que, si alguna vegada no pot atendre una incidència de manera immediata, és perquè està intervenint en una altra actuació considerada prioritària.
El regidor també ha anunciat la seva voluntat de reunir-se amb els representants veïnals per analitzar la problemàtica i estudiar possibles actuacions complementàries.
Una esmena pactada desbloqueja l'acord
La principal discrepància entre Junts i el govern s'ha resolt, però, durant el mateix ple. Inicialment, l'executiu volia eliminar qualsevol referència a la càmera de videovigilància. Davant les crítiques del grup proposant, l'alcalde, Marc Aloy, ha plantejat una fórmula intermèdia que ha obtingut el consens de la majoria dels grups. Així, el text definitiu no compromet directament la instal·lació del sistema de vigilància, però sí que insta el govern municipal a estudiar aquesta possibilitat.
L'alcalde ha defensat aquesta solució argumentant que les càmeres no es poden instal·lar "a cop de moció" i que cal que els serveis tècnics valorin cada cas abans de prendre una decisió.
Els acords aprovats
Finalment, el ple ha aprovat tres compromisos. El primer consisteix a estudiar la instal·lació d'una càmera de videovigilància al passatge Sorribes. El segon acord compromet l'Ajuntament a incrementar les actuacions de manteniment, neteja i poda als espais públics del passatge i a exigir als propietaris dels terrenys privats les actuacions que els corresponen. Finalment també s'ha aprovat coordinar-se amb els propietaris de les finques afectades per facilitar les cessions urbanístiques necessàries i estudiar fórmules que permetin delimitar i tancar els espais privats.
En el tancament del debat, Marc Aloy ha assegurat que el govern revisarà la situació del passatge després d'escoltar les intervencions dels veïns. L'alcalde ha admès que no tenia constància que la conflictivitat fos tan elevada com la descrita durant el ple i s'ha compromès a analitzar les incidències registrades i valorar les mesures més adequades per millorar la seguretat i la convivència en aquest punt de la ciutat.