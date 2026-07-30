Detinguda una jove per amenaçar i agredir la seva àvia al carrer Sant Joan d'en Coll

Una dona de 25 anys ha estat detinguda aquest dijous al migdia a Manresa acusada d'un delicte d'amenaces contra la seva àvia, en un incident que ha tingut lloc al domicili de la víctima, al carrer Sant Joan d'en Coll. La víctima, que està pendent de completar la denúncia, també per agressions, ha estat atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Tres patrulles i una ambulància s'han desplaçat fins al lloc
Els fets han tingut lloc cap a 2/4 de 2 del migdia, quan la víctima ha alertat els Mossos d'Esquadra que la seva neta l'estava agredint i amenaçant a l'interior de casa seva al carrer Sant Joan d'en Coll.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els agents han detingut la presumpta autora, una dona de 25 anys, per un delicte d'amenaces.
La víctima serà qui determini si hi ha més delictes
Segons han explicat els Mossos d'Esquadra a NacióManresa, la detenció s'ha practicat pels fets que s'han pogut acreditar inicialment, tot i que la víctima serà avaluada mèdicament i té previst presentar denúncia per les agressions.
La policia ha indicat que serà aquesta denúncia i la valoració de les possibles lesions les que determinaran si als fets s'hi poden afegir altres delictes o si es poden adoptar mesures de protecció. Segons les primeres informacions recollides pels agents, no seria el primer incident entre les dues familiars.