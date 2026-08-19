Adeu a l'antic club Cabaret de Manresa que està en ruïnes

L'Ajuntament de Manresa enderrocarà de forma subsidiària l'antic club Cabaret, conegut popularment com "Las Palomas", situat a tocar de la rotonda de Sant Pau. La mesura vol "endreçar" l'entrada sud de la ciutat i posar fi a "anys de deixadesa" per part de la propietat. El consistori afirma que aquesta actuació també resoldrà els "problemes de seguretat, incivisme i abocaments incontrolats que patia aquest sector", segons afirma en un comunicat.
L'establiment va tancar les portes el 2013 arran d'una operació policial, i un any després, el 2014, l'Ajuntament de Manresa li va retirar definitivament la llicència d'activitat. L'ajuntament assegura que, des de llavors, la propietat no s'ha fet càrrec del manteniment de la finca, fet que ha provocat una "degradació progressiva tant de l'edificació com del seu entorn més immediat".
Un edifici declarat en estat de ruïna
Aquest gener, els serveis tècnics municipals van alertar d'un augment d'abocaments incontrolats de runa i deixalles a la zona. Davant d'aquest episodi d'incivisme, l'Ajuntament va iniciar tràmits per resoldre la situació. A la darrera inspecció tècnica del passat 3 d'agost, es va constatar el mal estat general de l’edifici i es va iniciar la declaració de l’estat de ruïna.
Per tal de garantir la seguretat i evitar nous abocaments o accessos no autoritzats, l'Ajuntament farà el tancament dels dos accessos rodats de la finca, ja aquesta setmana. Posteriorment, s’executarà la neteja integral de tot l'entorn i l’enderroc de l’edifici. Les intervencions es faran de manera subsidiària i el cost econòmic anirà a càrrec de la propietat.
L’actual Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) qualifica aquesta finca com a sòl no urbanitzable i com a sistema viari, atès que es troba dins l'àmbit de carreteres i del futur desdoblament de la C-55 per part de la Generalitat.