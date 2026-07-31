El comiat multitudinari a Pau Simon omple Sant Martí de Torroella enmig d'un profund dolor

Sant Martí de Torroella ha viscut aquest divendres al vespre el comiat més multitudinari que es recorda al nucli. Centenars de persones han assistit al funeral de Pau Simon Garcia, el jove de 26 anys que va morir dimecres en un accident laboral a la mina de Cabanasses, a Súria, fins al punt que el centre cívic ha quedat petit i bona part dels assistents han hagut de seguir la cerimònia des de l'exterior de l'equipament.
L'emoció ha marcat de principi a fi una cerimònia laica que ha reunit familiars, amics, companys de feina, veïns i representants institucionals per retre l'últim homenatge al jove miner, la mort del qual ha commocionat la comarca.
La caixa amb les despulles de Pau Simon Garcia ha estat entrada a espatlles pels seus amics dels Estrellats de Santpedor, entre aplaudiments, en una de les imatges més colpidores de la tarda. Al llarg de la cerimònia s'han succeït els parlaments d'amics i companys, que han recordat la seva manera de ser i el buit que deixa entre les persones que el coneixien.
Els pares agraeixen l'escalf rebut
El moment més emotiu ha arribat amb la intervenció dels pares del jove, visiblement afectats, que han volgut agrair la multitudinària assistència al funeral i les nombroses mostres de suport rebudes des que es va conèixer la notícia de l'accident. El pare del jove també havia estat miner.
La cerimònia s'ha desenvolupat en un ambient de gran recolliment, amb molts rostres marcats pel dolor davant la pèrdua sobtada d'un jove molt conegut tant a Sant Martí de Torroella com a Santpedor, municipi on havia impulsat, juntament amb el seu cosí, el gimnàs S3 Fit Zone, inaugurat el gener passat.
Representació institucional
Al funeral hi han assistit el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero; l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, municipi al qual pertany el nucli de Sant Martí de Torroella; l'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, i la presidenta de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Martí de Torroella, Ester Ros, entre altres representants institucionals.
El comiat arriba després que aquest mateix divendres al matí centenars de persones també participessin en l'homenatge organitzat pel comitè d'empresa d'ICL davant del Monument a la Mineria de Súria, on s'ha fet una ofrena floral, s'ha interpretat El Cant dels Ocells i s'ha guardat un profund minut de silenci en memòria del treballador.
Un accident que ha tornat a sacsejar la mineria del Bages
Pau Simon Garcia va morir dimecres al matí a l'interior de la mina de Cabanasses després de quedar atrapat per un despreniment lateral de roca mentre treballava al costat d'un minador continu a més de 750 metres de profunditat. L'accident va obligar a evacuar preventivament els prop de 240 treballadors que hi havia a l'explotació i va comportar la paralització de l'activitat a les instal·lacions d'ICL.
Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per esclarir les causes del sinistre, mentre que la Subdirecció General de Mines també analitza les circumstàncies de l'accident. La mort del jove ha motivat dos dies de dol oficial a Súria i ha provocat una forta commoció tant entre la comunitat minera com als municipis on havia desenvolupat la seva vida personal i professional.