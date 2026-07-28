Una avaria en una canonada deixa sense aigua 209 abonats de Manresa

Una avaria en una canonada de la xarxa d'abastament ha deixat sense subministrament d'aigua un total de 209 abonats de la carretera de Vic de Manresa i diversos carrers de l'entorn. La incidència s'ha produït aquest dimarts cap a les 2/4 de 7 de la tarda, quan una conducció antiga ha rebentat provocant una important fuita d'aigua. Aigües de Manresa confia que el servei quedi completament restablert cap a la 1 de la matinada.
Una canonada antiga ha rebentat
Segons ha informat Aigües de Manresa, l'avaria s'ha produït en una canonada antiga de la xarxa de distribució. Les causes exactes encara no s'han pogut determinar, tot i que la companyia apunta que podria haver rebentat a conseqüència d'un canvi de temperatura, entre altres possibles factors.
La ruptura de la conducció ha provocat una espectacular sortida d'aigua a la carretera de Vic, fet que ha obligat a intervenir ràpidament els operaris de la companyia per iniciar la reparació.
Cinc carrers afectats
La incidència afecta un total de 209 abonats dels carrers Pujada del Castell, passatge Lladó, Circumval·lació, passatge Ribera i de la mateixa carretera de Vic.
Els equips d'Aigües de Manresa treballen des de primera hora del vespre en la substitució del tram avariat i mantenen la previsió de poder recuperar el subministrament cap a la 1 de la matinada.
La Guàrdia Urbana ha delimitat la zona
La força amb què brollava l'aigua ha fet necessària la intervenció de la Guàrdia Urbana de Manresa, que ha acordonat la zona afectada per garantir la seguretat dels vianants mentre es desenvolupaven els treballs de reparació.