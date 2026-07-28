Sant Fruitós intensificarà els controls de velocitat amb radar

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages durà a terme una campanya intensiva de controls de velocitat entre els dies 3 i 9 d'agost. L'operatiu, coordinat amb el Servei Català de Trànsit, té com a objectiu prevenir accidents i reforçar la seguretat viària als carrers del municipi.
Els agents instal·laran controls amb radar en diferents punts de Sant Fruitós per detectar els conductors que superin els límits de velocitat establerts.
Una campanya coordinada amb el Servei Català de Trànsit
L'actuació forma part de les campanyes conjuntes impulsades pel Servei Català de Trànsit per combatre un dels principals factors de risc en la sinistralitat viària: la velocitat excessiva o inadequada.
L'Ajuntament recorda que, amb caràcter general, el límit de velocitat a les vies urbanes del municipi és de 30 quilòmetres per hora, excepte en aquells trams on la senyalització estableixi una limitació diferent.
Les infraccions poden comportar sancions i pèrdua de punts
La Policia Local adverteix que els excessos de velocitat poden comportar sancions econòmiques, la pèrdua de punts del permís de conduir i, en els casos més greus, arribar a constituir un delicte contra la seguretat viària.
El consistori recorda que reduir la velocitat contribueix a disminuir tant el nombre d'accidents com la gravetat de les seves conseqüències. A més, destaca que una conducció més moderada també ajuda a reduir el soroll i les emissions contaminants, amb una millora de la qualitat de vida al municipi.