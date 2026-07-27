La Tomacada de Sant Fruitós premia un tomàquet de més d'un quilo en la seva 13a edició

Sant Fruitós de Bages ha celebrat aquest dissabte la 13a edició de la Tomacada, una jornada dedicada a la promoció dels productes de proximitat i, especialment, del tomàquet. La programació ha combinat activitats divulgatives, familiars i gastronòmiques per posar en valor l'horta local, tot i que l'organització considera que caldrà repensar el format de la festa després de detectar una participació d'hortolans inferior a la d'altres edicions.
Una jornada per reivindicar el tomàquet i els productes locals
La Tomacada ha ofert un programa pensat per a tots els públics, amb una xerrada sobre el cultiu del tomàquet, un taller infantil per decorar bosses de roba, visites guiades als horts de la Sagrera i un sopar popular que ha servit per culminar una jornada centrada en la promoció dels productes de proximitat.
La cita s'ha consolidat, un any més, com un espai de trobada entre productors, aficionats a l'horticultura i veïns interessats en el consum de productes locals.
Dolors Muñoz s'emporta dos dels principals premis
Un dels moments més destacats de la jornada ha estat el lliurament dels guardons dels concursos de la Tomacada.
Dolors Muñoz ha aconseguit el premi al tomàquet més pesat gràcies a una peça de 1,320 quilograms, fet que li ha valgut un lot de productes de Cal Fusteret. A més, també s'ha endut el premi al tomàquet més original, escollit per votació popular, amb un obsequi consistent en un vermut per a dues persones i una ampolla de vi de la DO Pla de Bages, gentilesa del Nou Celler.
Pel que fa al concurs de cistelles, el premi a la proposta més original ha estat per a Valentín Ocaña, que ha rebut un menú per a dues persones al restaurant Cal Ladis.
L'organització planteja revisar el format
Des de l'organització s'ha agraït la implicació del Col·lectiu de Recerca Històrica, de la Comunitat de Regants, de Jordi Hifi i de les empreses patrocinadores Cal Fusteret, el Nou Celler i Cal Ladis, que han fet possible una nova edició de la festa.
Malgrat la bona resposta del públic a les activitats programades, els organitzadors han assenyalat que la menor participació d'hortolans respecte a anys anteriors fa necessari obrir una reflexió sobre el futur format de la Tomacada per continuar impulsant aquest esdeveniment dedicat al producte de proximitat.