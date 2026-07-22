Sant Fruitós intensifica els controls a motos i ciclomotors per reforçar la seguretat viària

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages ha intensificat aquesta setmana els controls sobre motocicletes i ciclomotors en diferents punts del municipi dins d'una campanya del Servei Català de Trànsit que s'allargarà fins diumenge amb l'objectiu de prevenir accidents i fomentar una conducció més segura.
Controls específics durant tota la setmana
Els agents despleguen controls específics en diversos punts del municipi per detectar conductes de risc i reduir la sinistralitat entre els usuaris de motocicletes i ciclomotors, un dels col·lectius més vulnerables a la carretera.
En el marc d'aquesta campanya, la Policia Local comprova les condicions tècniques dels vehicles i la documentació obligatòria, com ara la ITV, l'assegurança, el permís de circulació i el permís o la llicència de conducció corresponent.
Atenció especial a l'ús del casc i a les infraccions
Els controls també posen una atenció especial en l'ús del casc homologat, un dels principals elements de seguretat passiva. La Policia Local recorda que el conductor és el responsable si l'acompanyant no compleix aquesta obligació.
A més, els agents vigilen infraccions relacionades amb comportaments imprudents, com ara avançaments indeguts, excés de velocitat, no respectar la distància de seguretat o circular en sentit contrari. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament i la Policia Local volen contribuir a reduir els accidents i promoure una conducció més responsable entre tots els usuaris de la via pública.