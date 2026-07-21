La Tomacada de Sant Fruitós reivindicarà dissabte el tomàquet local

Sant Fruitós de Bages celebrarà aquest dissabte 25 de juliol la tretzena edició de la Tomacada, una festa popular dedicada al tomàquet i als productes de proximitat que omplirà la plaça de l'Església d'activitats familiars, divulgatives i gastronòmiques per posar en valor l'horta local i la feina dels seus productors.
Una tarda dedicada als productes de l'horta
La programació començarà a les 7 de la tarda amb un taller familiar de decoració d'una bossa de roba per portar eines de l'hort o altres estris i productes, una activitat que anirà a càrrec d'Irregular Stone.
A la mateixa hora, la Rectoria Vella acollirà la xerrada El planter, les llavors i les varietats locals, impartida per l'Associació L'Era, Espai de Recursos Agroecològics, que aprofundirà en la importància de preservar les varietats tradicionals.
A les 8 del vespre s'obrirà l'exposició dels tomàquets i dels cistells participants al concurs, que els assistents podran valorar amb els seus vots. Tot seguit, es farà una visita als horts de la Sagrera.
Sopar popular i lliurament dels premis
El moment central de la jornada arribarà a les 9 del vespre amb el tradicional sopar popular a la plaça de l'Església. El menú estarà format per amanida de tomàquet dels horts del municipi, pa amb tomàquet, botifarra i postres.
Els tiquets tenen un preu de 8 euros per als adults i de 4 euros per als infants menors de vuit anys, i es poden adquirir anticipadament a Fotografia Joanan33. L'organització demana als participants que portin de casa els plats i els coberts.
A partir de les 10 de la nit es farà el lliurament dels premis de la Tomacada 2026, que reconeixeran el tomàquet de més pes, el millor cistell amb productes de l'hort i el tomàquet més original.
Una festa per promoure el consum de proximitat
La Tomacada arriba enguany a la tretzena edició amb l'objectiu de posar en valor els productes de l'horta local, fomentar el consum responsable i reconèixer la tasca dels hortolans i hortolanes de Sant Fruitós de Bages.
La festa està organitzada per la Junta de Regants Riu d'Or, el Col·lectiu de Recerca Històrica i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb la col·laboració de Jordi Hi-Fi, Cal Fusteret, Can Ladis, Fotografia Joanan33 i el Nou Celler.