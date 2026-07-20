Els wine bars de la Ruta del Vi DO Pla de Bages se sumen a la Festa del Tomàquet

La Ruta del Vi DO Pla de Bages participarà en la desena edició de la Festa del Tomàquet del Bages amb una proposta gastronòmica que unirà dos dels productes més emblemàtics de la comarca: el tomàquet i els vins de la denominació d'origen Pla de Bages. Del 24 al 26 de juliol, tres wine bars oferiran maridatges especials amb copes de vi i platets elaborats amb tomàquet del Bages.
Tres propostes gastronòmiques entre vinyes
La iniciativa vol posar en valor els productes de proximitat i la feina dels productors del territori a través de maridatges dissenyats especialment per a l'ocasió en espais envoltats de vinyes.
L'Espai Artium, d'Artés, servirà una tapa de tomàquet amb formatge fresc de Cabrianes, oli del Sindicat i orenga. La proposta es podrà degustar dissabte i diumenge de 9 del matí a 3 de la tarda, i també dissabte de 6 de la tarda a 11 de la nit.
Al celler Abadal, a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, els visitants podran tastar un tàrtar de tomàquet amb pesto i anxoves. Aquest maridatge estarà disponible divendres de 7 de la tarda a 10 de la nit, dissabte de 12 del migdia a 3 de la tarda i de 7 de la tarda a 10 de la nit, i diumenge de 12 del migdia a 3 de la tarda.
Per la seva banda, Fargas-Fargas, a Sant Salvador de Guardiola, oferirà un plat de tomàquet amb daus de formatge tou de cabra Caterí, orenga i una torradeta amb oli d'oliva. Es podrà degustar dissabte d'11 del matí a 3 de la tarda i a partir de les 8 del vespre, i diumenge d'11 del matí a 3 de la tarda.
Els vins de la DO Pla de Bages, protagonistes de l'edició
La Festa del Tomàquet del Bages celebra enguany el seu desè aniversari amb una programació especial en què els vins de la DO Pla de Bages són el producte convidat.
La celebració, que es desenvolupa del 20 al 26 de juliol, inclou activitats com el Sopar del Tomàquet, el Mercat del Tomàquet al passeig de Manresa, sortides per conèixer l'entorn agrícola i els productors de la comarca, demostracions de cuina i tastos. La incorporació dels wine bars de la Ruta del Vi amplia l'oferta gastronòmica de la festa i reforça la vinculació entre dos dels principals productes agroalimentaris del Bages.