El Sopar del Tomàquet reunirà sis restaurants del Bages per reivindicar el producte de proximitat

La desena edició de la Festa del Tomàquet del Bages viurà un dels seus actes centrals el dijous 23 de juliol amb una nova edició del Sopar del Tomàquet, una proposta gastronòmica que tornarà a reivindicar el consum de productes de proximitat i els valors del moviment Slow Food: aliments bons, nets i justos. L'àpat tindrà lloc al claustre del Museu del Barroc de Manresa a partir de les 9 del vespre.
L'esdeveniment reunirà prop de 200 comensals i comptarà amb la participació de sis establiments de restauració de la comarca, que elaboraran conjuntament un menú de vuit plats amb el tomàquet del Bages com a ingredient principal. En aquesta edició, a més, els vins de la DO Pla de Bages seran el producte convidat i acompanyaran tot el sopar.
Sis restaurants units en un menú col·lectiu
La proposta gastronòmica anirà a càrrec dels equips del Cau de l'Ateneu, Can Patoi, La Sardana, La Xicra, Mas de la Sala i l'empresa Xarrup d'Avinyó, que treballaran conjuntament per posar en valor la producció agroalimentària del territori.
Els tomàquets i la resta d'hortalisses procediran de les explotacions de les famílies Casasayas, Calafell, Solà, Marí i Rossinyol, totes integrades a la Comunitat Slow Food de la Catalunya Central, mentre que els vins seran aportats pels cellers de la Denominació d'Origen Pla de Bages.
Un homenatge a la samfaina
Coincidint amb el desè aniversari de la Festa del Tomàquet, el sopar retrà homenatge a la samfaina com una de les receptes més representatives de la cuina catalana. Segons l'organització, els diferents plats faran un recorregut cronològic per la història dels ingredients que, al llarg dels segles, han anat configurant aquesta elaboració tradicional, mostrant com les aportacions de diferents productes han enriquit la recepta fins a la versió actual.
A més del menú, els organitzadors anuncien algunes sorpreses que es donaran a conèixer durant la vetllada.
Una cita consolidada dins les Quatre Temporades Gastronòmiques
El Sopar del Tomàquet forma part del projecte de les Quatre Temporades Gastronòmiques del Bages, una iniciativa impulsada inicialment per Bages Impuls i actualment coordinada per la Comunitat Slow Food de la Catalunya Central.
El cicle dedica cadascuna de les estacions a un producte emblemàtic de la comarca: el tomàquet a l'estiu, l'albergínia blanca durant la Fira de Sant Miquel de Santpedor, la col verda en el marc de la Transéquia i els pèsols coincidint amb la Fira ViBa, amb l'objectiu de promoure la pagesia local, la cuina de temporada i el consum responsable.