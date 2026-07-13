La Festa del Tomàquet del Bages celebra 10 anys aliant-se amb els vins de la comarca

La Festa del Tomàquet del Bages bufa aquest any les espelmes del seu desè aniversari plenament consolidada com el gran aparador de l'horta local. Per celebrar aquesta fita, l'organització ha escollit el vi de la DO Pla de Bages com a producte convidat d'una edició que arrencarà el dilluns 20 de juliol i s'allargarà fins al diumenge 26 de juliol. La presentació oficial, feta a la finca de la Torre Lluvià, ha servit per reivindicar el paper de la pagesia i anunciar una històrica fita vinícola: l'autorització de la varietat ancestral malvasia blanca-roja. Pots consultar tots els detalls de la programació a l'enllaç del programa oficial.
Una setmana de tastos, tapes i compromís amb el territori
La programació d'enguany manté el seu caràcter popular amb caminades guiades per l'Anella Verda, showcookings i tallers de conserves. Tot i això, la introducció del vi com a producte estrella reinterpreta l'esdeveniment. Com ha destacat el regidor d'Acció Climàtica de Manresa, Pol Huguet, la tria de l'aliat ideal respon a les ganes de celebrar: "Ens lligava molt bé que una celebració es fes amb el vi per fer una copa i celebrar-ho conjuntament". Huguet també ha posat en relleu el canvi de mentalitat col·lectiva dels últims anys respecte a l'horta local: "Quan arriben els tomàquets la gent en va comprar massivament i està amb candeletes esperant que tinguin els tomàquets de Manresa, no els que fa mig any que es troben als supermercats que no tenen res a veure".
Per la seva banda, la consellera comarcal Marta Viladés ha recordat el valor afegit que té el consum de proximitat, no només per al paladar, sinó per la mateixa fisonomia de la comarca, posant com a exemple el paper dels ceps com a tallafocs en l'últim incendi de Cabrianes: "Protegint i consumint productes dels nostres pagesos ens ajuda a tots nosaltres al desenvolupament sostenible i també a evitar la propagació dels incendis". Viladés ha tancat el seu discurs encoratjant el públic a buscar el producte autòcton a causa de la singularitat del seu lloc de cultiu: "Si plantes un tomàquet de Montserrat al Penedès segurament no tindrà el mateix gust, per tant els productes han de ser del seu espai".
Entre els actes clau d'aquest any destaca el Sopar del Tomàquet, que tindrà lloc el dijous 23 al claustre del Museu del Barroc de Catalunya amb un menú degustació de 30 euros (36 euros si es combina amb la visita guiada). També divendres 24 s'estrenarà la Vetllada de tapes a la plaça Puigmercadal, amb música en directe i platets elaborats pels paradistes del mercat. La gran traca final arribarà el dissabte 25 amb el tradicional Mercat del Tomàquet al passeig de Pere III, on els pagesos vendran directament les seves varietats acabades de collir.
Un ampli teixit social i cooperatiu al darrere
Més enllà dels actes festius, els ponents han volgut destacar que la Festa del Tomàquet no seria possible sense la implicació d'un potent teixit públic, privat i del tercer sector. L'esdeveniment està impulsat per una xarxa d'entitats encapçalades per l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, l’ADV del Bages i la Comunitat Slow Food Catalunya Central, a més de col·lectius com l'Ateneu Cooperatiu, l'Era, o l'Escola Agrària de Manresa, entre d’altres.
Aquesta unió d'esforços busca garantir la viabilitat de la pagesia local, oferint preus dignes per als productors i promovent l'aprenentatge ciutadà. De fet, el programa inclou tallers gratuïts al Mercat de Puigmercadal per aprendre a elaborar chutney d'estiu o quetxup casolà, així com la projecció del documental Terra compartida del DocsBarcelona al Kursaal.
La cirereta del projecte: llum verda a la malvasia blanca-roja
L'elecció de la Torre Lluvià com a escenari de la presentació no ha estat casual. En aquest espai singular hi batega un projecte experimental de vinya impulsat per l'Ajuntament de Manresa, la DO Pla de Bages, la Fundació Ampans i el celler Collbaix, destinat a recuperar varietats de raïm antigues i gairebé extingides de la comarca.
Aprofitant l'acte, s'ha anunciat la millor de les notícies per al sector: el registre oficial de la malvasia blanca-roja com a varietat autoritzada per la DO. Després d'anys de treballs iniciats el 2018, anàlisis genètiques de l'INCAVI i microvinificacions, s'ha demostrat la qualitat "excel·lentíssima" d'aquest raïm ancestral. La gran primícia és que, a partir d'aquesta mateixa verema, els elaboradors del Bages ja podran utilitzar legalment la malvasia blanca-roja en els seus nous vins, postulant-se com el futur gran acompanyant del cobejat picapoll.