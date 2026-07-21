El Centre de Formació Pràctica impulsa Metall Jove per formar 60 joves en el sector industrial

El Centre de Formació Pràctica (CFP) ha posat en marxa el projecte Metall Jove, una iniciativa que donarà continuïtat al programa Metall Inclusiu: Forjant oportunitats i que permetrà formar una seixantena de joves en tecnologies de fabricació avançada amb l'objectiu de facilitar-ne la inserció laboral.
Formació especialitzada per millorar l'ocupabilitat
El projecte s'adreça principalment a joves d'entre 18 i 30 anys amb dificultats per accedir al mercat laboral, com ara persones sense qualificació professional, en situació d'atur de llarga durada, persones migrants o altres col·lectius en risc d'exclusió social. La previsió és que se'n beneficiïn 60 participants, amb l'objectiu que tots adquireixin competències bàsiques en fabricació industrial i que, com a mínim, la meitat millorin la seva ocupabilitat o accedeixin a una oportunitat laboral.
La iniciativa ofereix formació pràctica i especialitzada en mecanitzat industrial i disseny CAD-CAM, dos perfils amb una elevada demanda de professionals qualificats per part de la indústria. Les sessions es desenvoluparan en entorns industrials reals, on els participants adquiriran coneixements tècnics en fabricació avançada i també competències transversals com el treball en equip, la responsabilitat, l'autonomia o la capacitat de resolució de problemes.
Projectes reals i acompanyament cap a la feina
El programa combinarà la formació pràctica en mecanitzat i fabricació de components amb el desenvolupament de projectes tecnològics reals, de manera que els alumnes puguin aplicar els coneixements en situacions similars a les que trobaran en el seu futur professional.
A més, el projecte incorpora un itinerari d'acompanyament personalitzat orientat a la inserció laboral, amb orientació professional i accions de connexió amb empreses del sector industrial del territori per facilitar l'accés a oportunitats de feina.
Amb aquesta proposta, el Centre de Formació Pràctica pretén contribuir a reduir la bretxa en l'accés a la formació tecnològica especialitzada i promoure la igualtat d'oportunitats entre els joves que es troben en situacions de major vulnerabilitat.
Deu mesos de durada i col·laboració amb el teixit industrial
Metall Jove tindrà una durada de deu mesos i un pressupost global de 23.000 euros, dels quals 10.000 provenen d'un conveni de col·laboració amb la Fundació "la Caixa", a través de CaixaBank. Aquesta aportació permetrà desenvolupar tant les accions formatives com l'acompanyament previst als participants.
El projecte es desplegarà en coordinació amb empreses industrials del territori i diversos agents socials, reforçant la col·laboració entre el món de la formació i el teixit productiu per donar resposta a la necessitat creixent de professionals qualificats del sector del metall i generar noves oportunitats d'inclusió sociolaboral.
La presidenta de la Fundació Lacetània, titular del Centre de Formació Pràctica, Sílvia Gratacòs, ha destacat que "amb Metall Jove reforcem el nostre compromís amb una formació que genera oportunitats". En aquest sentit, ha assenyalat que el suport de la Fundació "la Caixa" permet "continuar apropant la formació tècnica a joves que troben barreres per accedir al mercat laboral" i, al mateix temps, "contribuir a donar resposta a la necessitat de professionals qualificats de la indústria del territori".