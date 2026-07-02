El CFP busca empreses industrials per acollir alumnes en pràctiques

El Centre de Formació Pràctica (CFP) fa una crida a les empreses industrials del territori perquè acullin alumnes en pràctiques dels diferents cursos ocupacionals que finalitzaran durant les properes setmanes. Les estades començaran entre finals d'agost i principis de setembre i, com a principal novetat, aquest any incrementen la seva durada fins a representar el 25% de la formació.
El CFP ofereix alumnes formats en diferents especialitats industrials
El Centre de Formació Pràctica busca empreses interessades a incorporar alumnes en pràctiques dels certificats professionals que està impartint actualment. Les especialitats són mecanització per arrencament de ferritja, muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial, operacions auxiliars de fabricació mecànica i mecanització d'alta precisió, especialitzada en decoletatge.
Les pràctiques es desenvoluparan entre finals d'agost i principis de setembre, amb un calendari que es concretarà d'acord amb les necessitats de cada empresa i la disponibilitat dels alumnes.
Les pràctiques augmenten fins a una quarta part de la formació
Una de les principals novetats d'aquesta convocatòria és l'ampliació de les hores de pràctiques a les empreses, que passen a representar el 25% del conjunt de la formació impartida.
En concret, el certificat de mecanització per arrencament de ferritja inclou 155 hores de pràctiques, el de muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial arriba a les 173 hores, el d'operacions auxiliars de fabricació mecànica en preveu 88 i el de mecanització d'alta precisió (decoletatge) suma 158 hores d'estada a l'empresa.
Una oportunitat per captar professionals qualificats
Des del Centre de Formació Pràctica destaquen que aquestes estades permeten a les empreses conèixer de primera mà futurs professionals abans de plantejar-ne una possible incorporació a la plantilla.
En un context marcat per la dificultat de trobar perfils qualificats per a la indústria, les pràctiques esdevenen una eina útil per captar talent i facilitar el relleu professional. A més, els participants en aquests cursos són persones actualment desocupades que, un cop finalitzada la formació, tenen disponibilitat per incorporar-se al mercat laboral.
Formació adaptada a les necessitats del sector
El CFP explica que tant els continguts dels cursos com la metodologia formativa es defineixen conjuntament amb les empreses industrials per adaptar la preparació dels alumnes a les necessitats reals del teixit productiu.
L'objectiu és contribuir a millorar l'ocupabilitat dels participants alhora que es reforça la competitivitat de les empreses del territori mitjançant la incorporació de professionals qualificats.
Les empreses interessades a acollir alumnes en pràctiques poden contactar amb el Centre de Formació Pràctica a través del correu electrònic cfp@cfp.cat o bé al telèfon 93 875 72 79.